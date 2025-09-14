A Vinci è stata inaugurata la nuova scuola dell’infanzia Stacciaburatta, un edificio progettato per accogliere i bambini e accompagnarli nei primi passi del loro percorso educativo e di socializzazione.

L’apertura ufficiale si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, del senatore Andrea Parrini e della dirigente scolastica Tamara Blasi. Le famiglie hanno potuto visitare in anteprima gli spazi che da subito accoglieranno i futuri alunni.

L’intervento, dal valore complessivo vicino ai tre milioni di euro e finanziato in larga parte attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il risultato di un processo avviato diversi anni fa e discusso più volte anche in sede di consiglio comunale. I lavori sono cominciati nel 2024 e hanno portato alla demolizione della vecchia struttura e alla costruzione di un nuovo edificio di 990 metri quadrati.

L’organizzazione degli spazi prevede tre blocchi distinti: al centro un’agorà destinata alle attività motorie, a ovest un’ala capace di ospitare quattro sezioni per oltre cento bambini e, sul lato opposto, un settore dedicato ai servizi generali. Sulla copertura, oltre alle opere di finitura, sono stati installati i pannelli solari.