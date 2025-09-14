Incendio in un’abitazione ad Arezzo, in salvo coppia di anziani

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Paura questa mattina ad Arezzo, in località Agazzi, dove un incendio ha interessato un appartamento. Le fiamme, divampate dal garage e alimentate dagli arredi e dai materiali presenti all’interno, si sono rapidamente propagate anche al piano superiore.

All’arrivo dei vigili del fuoco, i due occupanti – una coppia di coniugi ultraottantenni – erano già riusciti a uscire di casa e a mettersi in salvo. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha sottoposto entrambi a controlli precauzionali.

L’intervento dei soccorritori ha permesso di domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, ma l’abitazione e il garage sono stati dichiarati inagibili a causa dei gravi danni riportati.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
13 Settembre 2025

Tragedia ad Arezzo: ristoratore perde la vita in un incidente tra moto e auto

Un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo via Anconetana, ad Arezzo, ha purtroppo avuto un esito fatale. Emanuele Di Rocco, aretino di 50 anni e titolare di [...]

Arezzo
Cronaca
11 Settembre 2025

Arezzo, scoperto centro estetico abusivo in un negozio

Scoperto un centro estetico abusivo all’interno di un locale ad Arezzo. I militari della Guardia di Finanza hanno trovato attrezzature per la cura delle unghie, come lettini, banconi, fornetti UV, [...]

Arezzo
Cronaca
4 Settembre 2025

Maialino usato per sfottò alla Giostra, scoppiano le polemiche ad Arezzo

Uno sfottò tra quartieri della Giostra del Saracino si è trasformato in polemica, diventando un caso che ha coinvolto forze dell’ordine, animalisti e istituzioni. Stamattina un maialino, con al collo [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina