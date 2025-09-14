Incendio in un’abitazione ad Arezzo, in salvo coppia di anziani

Paura questa mattina ad Arezzo, in località Agazzi, dove un incendio ha interessato un appartamento. Le fiamme, divampate dal garage e alimentate dagli arredi e dai materiali presenti all’interno, si sono rapidamente propagate anche al piano superiore.

All’arrivo dei vigili del fuoco, i due occupanti – una coppia di coniugi ultraottantenni – erano già riusciti a uscire di casa e a mettersi in salvo. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha sottoposto entrambi a controlli precauzionali.

L’intervento dei soccorritori ha permesso di domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, ma l’abitazione e il garage sono stati dichiarati inagibili a causa dei gravi danni riportati.

