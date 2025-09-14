Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Prato: scoperti 65mila articoli contraffatti

In un capannone nel cuore della "Chinatown"

Un nuovo duro colpo al mercato del falso arriva da Prato. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 65.000 articoli contraffatti, tra capi di abbigliamento e accessori, trovati all’interno di un capannone situato nel cuore della Chinatown cittadina.

L’operazione, coordinata dalla procura, ha permesso di individuare un sito produttivo riconducibile a una cittadina cinese di 56 anni. All’interno del deposito erano accatastati semilavorati e prodotti finiti che riportavano i loghi di celebri marchi della moda, tra cui Adidas e Icon.

Gli inquirenti hanno disposto accertamenti tecnici per verificare la reale natura dei materiali e stabilire l’effettiva contraffazione dei marchi, oltre a controlli di carattere fiscale, dal momento che l’attività risultava priva di documentazione contabile e autorizzazioni.

La titolare è indagata per contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi, ipotesi di reato che la procura ha contestato nella forma continuata. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera e valutare l’entità del danno economico.

