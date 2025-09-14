Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Prato: scoperti 65mila articoli contraffatti

Un nuovo duro colpo al mercato del falso arriva da Prato. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 65.000 articoli contraffatti, tra capi di abbigliamento e accessori, trovati all’interno di un capannone situato nel cuore della Chinatown cittadina.

L’operazione, coordinata dalla procura, ha permesso di individuare un sito produttivo riconducibile a una cittadina cinese di 56 anni. All’interno del deposito erano accatastati semilavorati e prodotti finiti che riportavano i loghi di celebri marchi della moda, tra cui Adidas e Icon.

Gli inquirenti hanno disposto accertamenti tecnici per verificare la reale natura dei materiali e stabilire l’effettiva contraffazione dei marchi, oltre a controlli di carattere fiscale, dal momento che l’attività risultava priva di documentazione contabile e autorizzazioni.

La titolare è indagata per contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi, ipotesi di reato che la procura ha contestato nella forma continuata. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera e valutare l’entità del danno economico.

