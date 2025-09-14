Ubriaca infastidisce i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: denunciata 45enne a Portoferraio

Momenti di tensione ieri sera in un bar di Portoferraio, dove una 45enne di origini sudamericane, visibilmente ubriaca, ha iniziato a infastidire alcuni clienti e a creare disordini. La situazione è presto degenerata al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri della Stazione locale, impegnati in un servizio di pattuglia sul territorio.

All’arrivo dei militari, la donna è stata fatta uscire dal locale e accompagnata in caserma per l’identificazione. Sembrava che tutto potesse concludersi senza ulteriori problemi, ma le cose hanno preso una piega diversa. Alla richiesta di mostrare i documenti, la 45enne ha iniziato a inveire contro gli operanti con parole offensive e, subito dopo, è passata alle mani. Pugni e graffi hanno colpito i carabinieri, costretti non solo a contenere la reazione ma anche a richiedere l’intervento del 118 per valutare le condizioni della donna e medicare le lievi lesioni riportate.

La vicenda si è chiusa con una denuncia per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a una sanzione amministrativa per ubriachezza. L’intera vicenda finirà ora sul tavolo della Procura di Livorno.

