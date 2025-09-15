Addio al giornalista Franco Ligas, il cordoglio dalla Toscana: "Qui aveva trovato una seconda casa"

È scomparso all'età di 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas, sardo di origine ma legato alla Toscana. È qui che infatti si è svolta la sua carriera professionale, prima per diverse emittenti poi per decenni a Mediaset. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha espresso il proprio cordoglio, inviando un messaggio di vicinanza ai familiari e ricordando le doti di Ligas di "giornalista serio e capace di raccontare gli eventi sportivi, a partire da quelli calcistici con sobrietà e grande passione". Sottolineato il profondo legame con Firenze e la Toscana, dove da giovane si trasferì muovendo i primi passi nel mondo del giornalismo.

A ricordare il giornalista anche la sindaca di Firenze Sara Funaro: "Voce importante del giornalismo sportivo, sardo di nascita ma fiorentino di adozione, nella nostra città aveva trovato una seconda casa e nella Fiorentina un'altra squadra del cuore, oltre al suo amato Cagliari". Nel suo messaggio di cordoglio Funaro ricorda le telecronache di Ligas, "rimaste impresse in tutti i tifosi viola. Ma era capace di spaziare dalle più diverse discipline e nella sua carriera ha raccontato numerosi sport sempre con maestria e capacità. Siamo vicini a familiari e amici".

Cordoglio è espresso da Ast e Ussi Toscana che lo ricordano come "un personaggio del mondo dello sport". Dopo la pensione "ha continuato ad apparire, sempre con quella leggerezza narrativa che trasforma un avvenimento sportivo in un 'evento'. Alla moglie, Simona Bombacci, nostra collega, e a tutta la sua famiglia un forte abbraccio da parte di tutti i giornalisti che hanno conosciuto e fortemente apprezzato Franco".

Notizie correlate