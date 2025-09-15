Addio al giornalista Franco Ligas, il cordoglio dalla Toscana: "Qui aveva trovato una seconda casa"

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

È scomparso all'età di 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas, sardo di origine ma legato alla Toscana. È qui che infatti si è svolta la sua carriera professionale, prima per diverse emittenti poi per decenni a Mediaset. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha espresso il proprio cordoglio, inviando un messaggio di vicinanza ai familiari e ricordando le doti di Ligas di "giornalista serio e capace di raccontare gli eventi sportivi, a partire da quelli calcistici con sobrietà e grande passione". Sottolineato il profondo legame con Firenze e la Toscana, dove da giovane si trasferì muovendo i primi passi nel mondo del giornalismo.

A ricordare il giornalista anche la sindaca di Firenze Sara Funaro: "Voce importante del giornalismo sportivo, sardo di nascita ma fiorentino di adozione, nella nostra città aveva trovato una seconda casa e nella Fiorentina un'altra squadra del cuore, oltre al suo amato Cagliari". Nel suo messaggio di cordoglio Funaro ricorda le telecronache di Ligas, "rimaste impresse in tutti i tifosi viola. Ma era capace di spaziare dalle più diverse discipline e nella sua carriera ha raccontato numerosi sport sempre con maestria e capacità. Siamo vicini a familiari e amici".

Cordoglio è espresso da Ast e Ussi Toscana che lo ricordano come "un personaggio del mondo dello sport". Dopo la pensione "ha continuato ad apparire, sempre con quella leggerezza narrativa che trasforma un avvenimento sportivo in un 'evento'. Alla moglie, Simona Bombacci, nostra collega, e a tutta la sua famiglia un forte abbraccio da parte di tutti i giornalisti che hanno conosciuto e fortemente apprezzato Franco".

Notizie correlate

Scarperia e San Piero a Sieve
Cronaca
14 Settembre 2025

Autodromo del Mugello, incidente in gara: pilota colpito da un tombino

Attimi di grande apprensione all’autodromo del Mugello, dove si stava disputando l’ultima prova stagionale del campionato Gran Turismo Endurance. Dopo meno di un’ora dall’inizio della corsa – prevista sulla distanza [...]

Toscana
Cronaca
10 Settembre 2025

Maltempo in Toscana: frana all'Elba, isolata una frazione

Il codice arancione per l'allerta meteo crea disagi alla Toscana. Il punto più toccato dal maltempo è l'Isola d'Elba. Il maltempo ha provocato una frana e circa 200 persone sono [...]

Toscana
Cronaca
9 Settembre 2025

Maltempo, codice arancione su costa e Toscana occidentale

Maltempo, la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione su gran parte della Toscana per temporali e piogge diffuse da questo pomeriggio, martedì 9, alle 13 [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina