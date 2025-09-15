Approvato accordo tra Regione, Università di Pisa e Fidc per ricerca su fauna selvatica

La Giunta regionale della Toscana ha approvato lo schema di accordo con il Dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Pisa e con Fidc nazionale (Federazione italiana della caccia) per avviare attività di ricerca scientifica nell’ambito della fauna selvatica.

L’intesa mira a sviluppare studi e progetti volti ad approfondire le conoscenze su temi di interesse comune, con particolare attenzione alle problematiche sanitarie legate alla presenza di parassiti che possono incidere sullo stato di conservazione della fauna e comportare rischi di trasmissione di patologie tra animali selvatici, domestici e uomo.

Il presidente della Regione e la vicepresidente e assessora all'agricoltura spiegano come la gestione della fauna selvatica sia strettamente connessa a settori economici come l’agricoltura e l’allevamento. L’obiettivo dell’accordo, sottolineano, è rafforzare il monitoraggio e la prevenzione di malattie che potrebbero compromettere l’equilibrio degli ecosistemi e le attività produttive.

L’accordo, di durata pluriennale, prevede la collaborazione tra enti per la raccolta e l’analisi di dati scientifici, lo sviluppo di protocolli di monitoraggio e la diffusione dei risultati delle ricerche a supporto delle decisioni di gestione faunistica.

Non sono previsti oneri economici a carico della Regione Toscana.

Fonte: Regione Toscana