Barnini e Cucini 'in tour': gli appuntamenti nell'Empolese Valdelsa

Saranno settimane intense e impegnative per Brenda Barnini e Giacomo Cucini, candidati nel collegio Firenze 3 per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

Entrambi saranno stasera a Firenze al lancio della campagna elettorale del candidato alla presidenza della Regione Eugenio Giani.

Martedì 16 settembre alle 18 saranno in piazza della Vittoria a Empoli per prendere parte alla manifestazione , promossa dall’associazione “Donne per la pace” e da molte altre associazioni locali.

Alle 20 al Jo’ bar di Certaldo cena in sostegno di Cucini. Prenotazioni Irene 3311356665, Romina 3387457972.

Mercoledì 17 settembre la mattina alle 10.00 volantinaggio al mercato settimanale di Certaldo.

Alle 18.00 a Montelupo Fiorentino parteciperanno a un incontro per parlare delle criticità del fiume Pesa.

Alle 21 Cucini e Barnini saranno alla cena “We care Empoli”, un’iniziativa solidale nata per sostenere progetti e realtà del territorio che necessitano di un aiuto concreto, organizzata dalla Misericordia in piazza Farinata degli Uberti a Empoli.

Giovedì 18 settembre dalle 10.00 Barnini sarà al mercato di Empoli. La sera alle 21.15 alla casa del popolo di Sovigliana incontro “Sanità pubblica: difenderla e migliorarla” con i candidati e il consigliere regionale Enrico Sostegni, presidente della commissione sanità.

Domenica 21 settembre da segnalare un evento con il presidente Eugenio Giani e l’europarlamentare Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico, alle 15 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

