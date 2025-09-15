Buti, 68enne arrestato per furto in supermercato: merce rubata per oltre 600 euro

Nella serata di venerdì 13 settembre, i Carabinieri della Stazione di Buti hanno arrestato un 68enne, sorpreso mentre rubava in un supermercato.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione del personale di sicurezza di un supermercato di Bientina, che aveva notato l’uomo allontanarsi con della merce non pagata. I Carabinieri lo hanno fermato nel parcheggio antistante il negozio, trovandolo in possesso di prodotti per un valore complessivo di 203 euro, nascosti all’interno di una borsa.

I militari riferiscono che, durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, sono state trovate altre 19 bottiglie di vino e 5 di rhum, per un valore stimato di 400 euro, alcune ancora dotate di dispositivi antitaccheggio. Tutta la merce rubata è stata recuperata e restituita al supermercato.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, il 68enne era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari in attesa di processo. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare.