Capraia e Limite promuove le sue eccellenze: "Un'inedita stagione per un futuro di crescita"

Lavori in corso sul marketing territoriale nel Comune di Capraia e Limite. Trentamila euro circa per la promozione del territorio di Capraia e Limite ottenuti dalla capacità di coprogettazione tra il Museo Remiero e l’Associazione Pro-Loco di Capraia e Limite Aps con il coinvolgimento delle tantissime realtà associative del territorio, dalla Fornace Pasquinucci alla Società Canottieri Limite, dalla Misericordia alla Pubblica Assistenza ma veramente tutte, senza escluderne nessuna, con il Comune di Capraia e Limite che in ambito culturale e turistico ha svolto la funzione di cabina di regia. Partiamo da questo dato concreto per raccontare l’inizio, dallo scorso giugno, ad un anno esatto dall’elezione della nuova Amministrazione, di una inedita stagione di promozione culturale e turistica che ha tutte le premesse per poter avere uno sviluppo futuro duraturo e in crescita.

Caratteri distintivi della progettualità promossa e consolidata sono la promozione della partecipazione della comunità sia alla fase di fruizione sia a quella realizzativa. Lo sviluppo delle relazioni territoriali a medio ma anche a largo raggio, con territori con cui da sempre si progetta insieme a contesti nuovi intercettati attraverso percorsi di ricerca. La valorizzazione della cultura, dei saperi del lavoro, dello sport e dei valori ambientali che disegnano il Comune di Capraia e Limite. Ed infine il passo comune che allo stesso tempo valorizza in maniera individuale e integra le differenti realtà del comune a partire da quelle di Capraia e di Limite.

Ecco alcuni degli eventi e le attività coinvolte, sia in continuità sia del tutto nuove:

Iniziamo dalle iniziative legate al presepe poliscenico animato (circa 4.000 visitatori a Natale 2024) e alla Barca del Giubileo che sta attraversando la Toscana, di ritorno da Roma, ha navigato ancora a fine agosto verso il Lazio ed è in procinto di partire per altri lidi. Ancora, la festa medievale al Castello di Capraia, per valorizzare il borgo, come per "Castello diVino", per promuovere i vini del territorio, e prossimamente l’inizio di un percorso di teatro di comunità con le due compagnie del territorio, “La Nave” e “L’isola che non è”. Proseguendo, citiamo i progetti per la salvaguardia, la valorizzazione turistica e la conoscenza del Fiume Arno, con la partecipazione sia al programma “Controcorrente, le vie dell’acqua dell’Arno da Pisa alla sorgente” di Feisct sia alla promozione dell’archivio audiovisivo del fiume Arno a cura del Museo Remiero. L’evoluzione della manifestazione CINEMuRe con la visione collettiva dei filmati dell’Archivio Audiovisivo “Leo Negro” nella realizzazione di un vero e proprio Festival farà conoscere questo patrimonio sia a livello regionale sia a livello nazionale e non dimentichiamo l’apertura, seppure in via sperimentale, della nuova sala di familiarizzazione del Museo Remiero con la prima edizione de La barca di Libri, la progettazione del secondo numero della rivista “Arno” e la realizzazione di una prima iniziativa di “Capraia e Limite a Regola d’Arte”, in futuro un ampio programma di sperimentazione dell’arte contemporanea con residenze d’artista.

Inoltre, la progettazione, nell’ambito del programma Faro/Farò finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze di un prodotto in grado di sintetizzare i valori identitari del territorio, prodotto davvero originale per il quale il Museo Remiero sta cercando un investimento adeguato che ne renda possibile la produzione: si tratta del profumo “Garbo” essenze da una storia di lavoro, legno, passione, cantieri navali. Senza dimenticare il consueto sostegno e sviluppo del Palio dei rioni e della storica rassegna “settembre limitese”.

Ingredienti genuini, giusti nelle loro quantità, di per sé non possono garantire la buona riuscita di un piatto, ma sono delle ottime premesse. Quando, poi, i palati sono anche molto esigenti semplicemente perché in grado di vantare una grande esperienza, allora non ci sono dubbi che essere scelti è un indizio di un buon lavoro. Ci sembra doveroso, per ringraziare di cuore gli ospiti, per condividere al momento giusto con la cittadinanza, per dare il giusto riconoscimento a tutti coloro che hanno collaborato in questa circostanza, ricordare che lo scorso giovedì 31 luglio la Regina emerita d’Olanda Beatrice dei Paesi Bassi, attraversando l’Arno su La Nave a Tinaia, ha visitato il Museo Remiero di Limite sull’Arno e successivamente la torrefazione Caffè Negro. Non c’è nessuna casualità in quello che è successo.

