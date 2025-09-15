Caso autoctono di West Nile virus a Grosseto, è il secondo in Toscana

L'Asl ricorda che la malattia non si trasmette da persona a persona, e nella maggior parte dei casi è asintomatica: alcune raccomandazioni di prevenzione

Nuovo caso autoctono di West Nile nel territorio dell'Asl Toscana sud est. A comunicarlo è il Dipartimento di prevenzione dell'Asl, dopo aver ricevuto dall'Asl Toscana centro segnalazione di una persona che ha contrato il virus. Quest'ultima, spiega l'Asl, ha soggiornato nel territorio comunale di Grosseto nel periodo di incubazione della malattia e pertanto, a seguito della segnalazione, è stata disposta un’indagine ambientale in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, al fine di identificare gli eventuali interventi da porre in atto.

Il 29 agosto scorso fu confermato il primo caso autoctono, ovvero contratto localmente non avendo la persona effettuato viaggi in precedenza, in Toscana per la precisione a Cortona.  Come ricordato dalla Asl, la malattia da virus West Nile è un’infezione trasmessa principalmente dalle punture di zanzare del genere Culex, che si infettano nutrendosi su uccelli selvatici, serbatoio naturale del virus. La malattia non si trasmette da persona a persona e l’uomo, così come i cavalli e altri mammiferi, rappresenta un ospite finale che non contribuisce alla diffusione del virus.

Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica. Circa il 20% delle persone può sviluppare sintomi lievi come febbre, mal di testa, nausea o sfoghi cutanei. Solo in una piccolissima percentuale (meno dell’1%) si manifestano forme più gravi, soprattutto negli anziani o nei soggetti fragili.

"Per la prevenzione della malattia è fondamentale la collaborazione dei cittadini", aggiungono dall'Asl ricordando una serie di raccomandazioni:

• Eliminare o svuotare regolarmente sottovasi, secchi, bidoni e contenitori che possono raccogliere acqua piovana.

• Coprire con coperchi o zanzariere serbatoi e cisterne.

• Cambiare spesso l’acqua delle ciotole degli animali e delle vasche ornamentali.

• Tenere pulite grondaie e tombini, evitando ristagni.

• Utilizzare prodotti larvicidi nei ristagni non eliminabili.

• Curare giardini e aree verdi, rimuovendo sfalci e vegetazione in eccesso.

• Proteggersi con zanzariere alle finestre e, se necessario, con repellenti cutanei.

