Caso Cocci, Belgiorno interrogato per ore. L'avvocato: "Siamo sereni"

Politica e Opinioni Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Questa mattina è andato avanti per quasi cinque ore l'interrogatorio in procura a Prato di Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di Prato di Fratelli d'Italia, sull'accusa di concorso nel reato di revenge porn e diffamazione ai danni di Tommaso Cocci, raggiunto da una serie di lettere anonime che lo invitavano a fare un passo indietro nella sua candidatura.

Come sottolineato dall'avvocato Ugo Fanti, difensore di Belgiorno insieme a Alessandro Burzo e Gaia Fanti, l'ex consigliere "non ha esercitato la facoltà di non rispondere: a tutte le domande che gli sono state poste ha risposto e sono stati prodotti documenti che secondo noi attestano la sua estraneità a tutti i fatti contestati. Il pubblico ministero non ne potrà non prendere atto". Documenti "che probabilmente serviranno alla procura per approfondire ulteriori indagini. La procura farà le sue valutazioni e se del caso farà attività integrativa d'indagine". Il legale ha aggiunto, "sono molto sereno e Belgiorno è molto sereno per la propria posizione a discapito della durata dell'interrogatorio", così come "siamo tranquilli anche sul versante dei rimborsi". Quest'ultima è un'altra inchiesta che coinvolge l'ex consigliere, che ha annunciato la propria uscita dal partito tre giorni fa, su presunti rimborsi illeciti in danno del Comune: l'interrogatorio, ha aggiunto l'avvocato, "si dovrebbe tenere il 24 settembre".

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
12 Settembre 2025

Caso Cocci, parla Poggianti: "Sono sereno, escludo le mie dimissioni"

"Escludo categoricamente delle dimissioni politiche a tre giorni dall’avvio di un’indagine. Sono indagato, mica condannato in terzo grado di giudizio", così Andrea Poggianti, il consigliere e vicepresidente del consiglio comunale [...]

Prato
Politica e Opinioni
12 Settembre 2025

Ex consigliere FdI a Prato indagato: Belgiorno lascia il partito

Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Prato, ha annunciato la sua uscita dal partito dopo essere finito sotto indagine della procura pratese per il caso delle lettere [...]

Prato
Politica e Opinioni
11 Settembre 2025

Regionali, la Lega presenta la lista dei candidati per il collegio di Prato

“La Lega ufficializza la propria squadra di candidati al Consiglio Regionale della Toscana per il collegio della provincia di Prato. Una lista forte, radicata nel territorio, con profili di esperienza [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina