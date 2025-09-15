Caso Cocci, Belgiorno interrogato per ore. L'avvocato: "Siamo sereni"

Questa mattina è andato avanti per quasi cinque ore l'interrogatorio in procura a Prato di Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di Prato di Fratelli d'Italia, sull'accusa di concorso nel reato di revenge porn e diffamazione ai danni di Tommaso Cocci, raggiunto da una serie di lettere anonime che lo invitavano a fare un passo indietro nella sua candidatura.

Come sottolineato dall'avvocato Ugo Fanti, difensore di Belgiorno insieme a Alessandro Burzo e Gaia Fanti, l'ex consigliere "non ha esercitato la facoltà di non rispondere: a tutte le domande che gli sono state poste ha risposto e sono stati prodotti documenti che secondo noi attestano la sua estraneità a tutti i fatti contestati. Il pubblico ministero non ne potrà non prendere atto". Documenti "che probabilmente serviranno alla procura per approfondire ulteriori indagini. La procura farà le sue valutazioni e se del caso farà attività integrativa d'indagine". Il legale ha aggiunto, "sono molto sereno e Belgiorno è molto sereno per la propria posizione a discapito della durata dell'interrogatorio", così come "siamo tranquilli anche sul versante dei rimborsi". Quest'ultima è un'altra inchiesta che coinvolge l'ex consigliere, che ha annunciato la propria uscita dal partito tre giorni fa, su presunti rimborsi illeciti in danno del Comune: l'interrogatorio, ha aggiunto l'avvocato, "si dovrebbe tenere il 24 settembre".

