Castelfranco di Sotto, primo giorno di scuola per 1250 studenti

Sono 1250 circa gli studenti che sono tornati, questa mattina, sui banchi di scuola nel comune di Castelfranco di Sotto. L'anno scolastico si apre con una novità importante: i problemi di sicurezza di alcune porzioni dei controsoffitti delle zona delle aule del plesso scolastico di via Guerrazzi sono stati risolti e la ditta ha operato nei tempi previsti senza andare a intralciare il rientro in classe per i circa 400 alunni che frequentano questa scuola.

Un anno scolastico che quindi parte con una miglioria importante dell'edilizia scolastica. Il sindaco Fabio Mini e l'assessore alla scuola Nicola Sgueo, questa mattina hanno voluto portare i loro saluti agli alunni, alle insegnanti e al personale ausiliario. Per questo primo giorno hanno visitato alcune classi della scuola di via Guerrazzi e della scuola dell'infanzia di piazza Garibaldi. Nei prossimi giorni continueranno il giro e faranno visita a tutti plessi per salutare alunni e lavoratori della scuola.

"Un saluto istituzionale per noi era doveroso – dice il sindaco Fabio Mini - da parte nostra l'attenzione alla scuola è massima, come avevamo promesso e come dimostra la scelta di fare, appena è stato possibile, investimenti sulla sicurezza degli edifici. Inoltre credo che il futuro di un territorio si costruisca propri da qui, dalla scuola dell'obbligo, di qualunque ordine sia e grado sia. Quindi ho voluto incontrare e continuare nei prossimi giorni, studenti, docenti e personale ausiliario, per dare loro un caloroso e sentito buon lavoro per il nuovo anno scolastico”.

Ad accompagnare il sindaco c'era l'assessore alla scuola Nicola Sgueo che ha detto: “Fa piacere vedere l'impegno che i docenti e tutti lavoratori della scuola hanno profuso per rendere questo primo giorno il più piacevole ed efficace possibile, soprattutto per i bambini che si sono approcciati a un classe prima o che sono entrati alla scuola dell'infanzia. Noi come comune ci siamo e vogliamo stare vicino al loro per sostenere questo lavoro fondamentale per la società”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

