Commenti offensivi contro la candidata Bundu: "Cultura razzista ancora radicata"

Politica e Opinioni
Condividi su:
Leggi su mobile

Sotto ad un post su X commenti offensivi e insulti razzisti rivolti ad Antonella Bundu, candidata alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre per Toscana Rossa. Bundu sulle proprie pagine social, ha reso noto l'accaduto: "Vedo che Francesca Totolo, attivista dell'estrema destra e collaboratrice del giornale neofascista Il Primato Nazionale, ha deciso di dedicarmi un tweet". In particolare sarebbe stato riferito alla partecipazione della candidata al panel Smantellare il Razzismo, al Meeting Internazionale Antirazzista di Cecina. "Sierraleonese con cittadinanza italiana" le parole nel tweet riportate da Bundu che aggiunge, "chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. No. Lo fa per sottolineare che io non sono italiana come lei. Che la mia italianità è un'aggiunta, una concessione, non un diritto". E il tweet si conclude: "Il progetto non è quello di decostruire il razzismo ma di distruggere la nostra civiltà millenaria".

A quel punto, aggiunge Bundu, "mi arrivano gli insulti. "Tornatene da dove sei venuta", sicuramente non inteso come "tornatene a Firenze", dove sono nata". La candidata elenca i commenti offensivi, "buttatele in mare", "torna in Africa", "fuori le scimmie dall'Italia", "non dovete far inserire la vostra religione musulmana, tornatene in Africa" (io atea ma nata a Firenze e battezzata al Battistero di Firenze)".

Secondo Bundu si tratta della "ennesima dimostrazione di quanto ancora sia radicata, in Italia, una cultura razzista e fascista che non è mai stata davvero sconfitta. Una cultura che trova spazio anche nei giornali legati a CasaPound, che si autodefinisce correttamente fascista, ma senza che nessuno li metta di fronte alle proprie responsabilità" aggiungendo, "CasaPound va sciolta. Ora. Non possiamo più accettare che in un Paese nato dalla Resistenza, chi si richiama apertamente al fascismo abbia ancora agibilità politica e mediatica".

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
15 Settembre 2025

Elezioni regionali 2025, ecco i quattro candidati AVS per l’Empolese Valdelsa

Saranno quattro i candidati della lista “Alleanza Verdi Sinistra” alle prossime elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre 2025, per il collegio Firenze 3 Empolese Valdelsa, a sostegno [...]

Empoli
Politica e Opinioni
15 Settembre 2025

IoResisto 2025: cinque giorni tra dibattiti, teatro e musica sul tema della dignità

Dignità: intorno a questo valore sancito dalla nostra costituzione si sviluppano le iniziative e gli eventi dell'edizione 2025 di IoResisto, il festival antifascista organizzato dalla sezione ANPI di Empoli, che [...]

Empoli
Politica e Opinioni
15 Settembre 2025

Buongiorno Empoli sul festival Conte.sto: "Iniziativa interessante e riuscita"

Siamo spesso accusati di contestare tutte le scelte dell'amministrazione comunale. Questa volta no. Prima di dire perchè Conte/sto ci è piaciuto rivendichiamo però che "contestare" è un'accezione già insita nel [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina