Commenti offensivi contro la candidata Bundu: "Cultura razzista ancora radicata"

Sotto ad un post su X commenti offensivi e insulti razzisti rivolti ad Antonella Bundu, candidata alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre per Toscana Rossa. Bundu sulle proprie pagine social, ha reso noto l'accaduto: "Vedo che Francesca Totolo, attivista dell'estrema destra e collaboratrice del giornale neofascista Il Primato Nazionale, ha deciso di dedicarmi un tweet". In particolare sarebbe stato riferito alla partecipazione della candidata al panel Smantellare il Razzismo, al Meeting Internazionale Antirazzista di Cecina. "Sierraleonese con cittadinanza italiana" le parole nel tweet riportate da Bundu che aggiunge, "chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. No. Lo fa per sottolineare che io non sono italiana come lei. Che la mia italianità è un'aggiunta, una concessione, non un diritto". E il tweet si conclude: "Il progetto non è quello di decostruire il razzismo ma di distruggere la nostra civiltà millenaria".

A quel punto, aggiunge Bundu, "mi arrivano gli insulti. "Tornatene da dove sei venuta", sicuramente non inteso come "tornatene a Firenze", dove sono nata". La candidata elenca i commenti offensivi, "buttatele in mare", "torna in Africa", "fuori le scimmie dall'Italia", "non dovete far inserire la vostra religione musulmana, tornatene in Africa" (io atea ma nata a Firenze e battezzata al Battistero di Firenze)".

Secondo Bundu si tratta della "ennesima dimostrazione di quanto ancora sia radicata, in Italia, una cultura razzista e fascista che non è mai stata davvero sconfitta. Una cultura che trova spazio anche nei giornali legati a CasaPound, che si autodefinisce correttamente fascista, ma senza che nessuno li metta di fronte alle proprie responsabilità" aggiungendo, "CasaPound va sciolta. Ora. Non possiamo più accettare che in un Paese nato dalla Resistenza, chi si richiama apertamente al fascismo abbia ancora agibilità politica e mediatica".

Notizie correlate