Csa Intifada contro l'evento con Vannacci: "Empoli non si merita queste apparizioni"

Dopo la tappa di Firenze di oggi, domani il vicesegretario federale della Lega ed Eurodeputato Roberto Vannacci, responsabile della campagna elettorale in Toscana, è atteso a Empoli nel primo pomeriggio. Ma l'evento in programma non è andato giù al Csa Intifada, che in una nota afferma: "Vogliamo essere chiari: Empoli non si merita queste apparizioni che fomentano l'odio razziale e l'apologia del fascismo (che la legge italiana vieta assolutamente, anche se ciò sembra opzionale da parte delle destre italiane)". Aggiungendo che "la Empoli antifascista e antirazzista non ha tempo da perdere nel rincorrere questi personaggi, dentro i bar, che la storia ha già condannato. D'altronde il posto giusto di questi soggetti è proprio il bar (non quello di Stefano Benni), che dopo aver bevuto due aperitivi possono esternare le peggiori teorie razziste e fasciste".

Notizie correlate