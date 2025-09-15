Csa Intifada contro l'evento con Vannacci: "Empoli non si merita queste apparizioni"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo la tappa di Firenze di oggi, domani il vicesegretario federale della Lega ed Eurodeputato Roberto Vannacci, responsabile della campagna elettorale in Toscana, è atteso a Empoli nel primo pomeriggio. Ma l'evento in programma non è andato giù al Csa Intifada, che in una nota afferma: "Vogliamo essere chiari: Empoli non si merita queste apparizioni che fomentano l'odio razziale e l'apologia del fascismo (che la legge italiana vieta assolutamente, anche se ciò sembra opzionale da parte delle destre italiane)". Aggiungendo che "la Empoli antifascista e antirazzista non ha tempo da perdere nel rincorrere questi personaggi, dentro i bar, che la storia ha già condannato. D'altronde il posto giusto di questi soggetti è proprio il bar (non quello di Stefano Benni), che dopo aver bevuto due aperitivi possono esternare le peggiori teorie razziste e fasciste".

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
15 Settembre 2025

Multiutility, Europa Verde Empoli: "Pubblico deve avere ruolo chiave nella gestione dei servizi"

Apprendiamo con vivo interesse come l’intera maggioranza del Consiglio Comunale empolese sia chiamata ad esprimere un proprio parere sull’argomento. Indipendentemente dalle diverse posizioni di merito noi riteniamo che la vicenda [...]

Empoli
Politica e Opinioni
15 Settembre 2025

Elezioni regionali 2025, ecco i quattro candidati AVS per l’Empolese Valdelsa

Saranno quattro i candidati della lista “Alleanza Verdi Sinistra” alle prossime elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre 2025, per il collegio Firenze 3 Empolese Valdelsa, a sostegno [...]

Empoli
Politica e Opinioni
15 Settembre 2025

IoResisto 2025: cinque giorni tra dibattiti, teatro e musica sul tema della dignità

Dignità: intorno a questo valore sancito dalla nostra costituzione si sviluppano le iniziative e gli eventi dell'edizione 2025 di IoResisto, il festival antifascista organizzato dalla sezione ANPI di Empoli, che [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina