Docenti e personale Ata a Empoli a sostegno di Gaza: "Non si può tacere"

Nel giorno della prima campanella il flashmob con striscioni e cartelli: "Il mondo della scuola non può restare in silenzio" 

"Oggi la campanella a Gaza non suonerà per 18000 bambini". Questa una delle scritte su striscioni e cartelli esposti oggi da docenti e personale Ata di alcune scuole di Empoli. L'iniziativa si è svolta nel primo giorno di scuola, lunedì 15 settembre, fuori dai plessi: "Con questo semplice gesto noi insegnanti, Ata, educatori, intendiamo esprimere piena solidarietà al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla che sta navigando con quel poco che resta della nostra umanità", spiegano in una nota.

"Di fronte all'orrore di questi atroci crimini che sta compiendo l'esercito israeliano, il mondo della scuola non può restare in silenzio e prima di tutti chi vi lavora e vi opera nel segno del rispetto, della pace e della giustizia. Invitiamo gli insegnanti, educatori e Ata a partecipare, nelle forme che riterranno più opportune, pubblicando le foto nel gruppo Facebook e Intagram "Non si può tacere". Ringraziamo con emozione e affetto Mauro Biani che con la sua arte ci ha supportato in questa iniziativa".

