Regionali, il leghista Vannacci sarà a Empoli per un evento

"Sono orgoglioso di annunciare che il Generale Roberto Vannacci, Vicesegretario nazionale della Lega, sarà ad Empoli martedì 16 settembre per ufficializzare il nuovo team da me costituito nell’Empolese Valdelsa di cui sono il team leader". Lo dichiara Angelo Fiore, candidato della Lega alla Regione Toscana.

"La disponibilità che ho trovato in così tante persone, in così poco tempo, ad aderire al Mondo al Contrario – il movimento fondato dal Generale Vannacci – dimostra chiaramente che la voglia di un cambiamento deciso e coerente non appartiene a una cerchia ristretta di sostenitori, ma a una comunità sempre più ampia".

L’evento si terrà presso il Bar Cristallo, in via Battifolle a Empoli, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, e vedrà la partecipazione anche dei candidati della Lega alla Regione Toscana.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sarà un "importante momento di confronto e partecipazione: un’occasione per conoscere i candidati della Lega nella circoscrizione empolese e per condividere insieme l’obiettivo di una storica svolta nella guida della Regione Toscana".

