FdI Fucecchio a sostegno di Fabio Calugi: "Un fucecchiese potrebbe sedere in Consiglio regionale"

"Non siamo soliti basare la nostra azione politica sui sondaggi, ma i numeri delle ultime tornate elettorali e il lavoro che stiamo facendo sul territorio ci fanno essere fiduciosi sul fatto che alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre Fratelli d’Italia si potrà confermare forza politica trainante nella coalizione di centrodestra e prima in assoluto sul nostro comune come già successo alle scorse elezioni politiche quando a Fucecchio il nostro partito ha superato il 32%.

Oggi con Fabio Calugi esprimiamo una credibile e competente candidatura del territorio che per la prima volta non è soltanto di bandiera, ma che ha tutte le possibilità per far sedere per la prima volta un fucecchiese in Consiglio Regionale. Fabio è attualmente coordinatore del circolo cittadino e alla sua esperienza come imprenditore nel settore conciario ha sempre affiancato la passione per la politica che lo ha portato già da giovanissimo a sedere sui banchi del nostro consiglio comunale, esperienza rinnovata lo scorso anno con un record di preferenze individuali che lo ha portato ad essere il secondo più votato con 301 voti. Come crediamo di aver dimostrato già lo scorso anno e in questi mesi di campagna elettorale, la nostra forza politica è ben salda nei propri valori e nelle proprie idee, ma aperta alle istanze di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro sensibilità ideologica e culturale, e riteniamo che se vogliamo che gli interessi del territorio vengano finalmente rappresentati dove si prendono le decisioni, siano da accantonare logiche di parte e lavorare perché - finalmente - un nostro concittadino possa farsi portavoce in un’assemblea così importante e prestigiosa".

Fonte: Fratelli d'Italia Fucecchio