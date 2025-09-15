Federico Valacchi è il nuovo presidente regionale Faib Confesercenti Toscana

Federico Valacchi è il nuovo presidente regionale Faib per la Toscana, la federazione dei benzinai di Confesercenti. L'elezione è avvenuta oggi pomeriggio, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.

Valacchi, gestore di una stazione di servizio Q8 in via Senese a Firenze, accoglie con grande senso di responsabilità il nuovo incarico.

“Sono molto felice di essere stato eletto - dichiara Valacchi -. L’incarico è importante per me, il lavoro da fare è davvero tanto. Confido nell'aiuto di tutti i gestori della Toscana per questo immenso lavoro perché in una fase difficile come quella che stiamo attraversando il lavoro di squadra e la condivisione sono elementi irrinunciabili. Ci impegneremo a ridare diritti ai gestori contro l'illegalità contrattuale. Ci sono forme contrattuali illegali che dobbiamo scardinare per tornare a una situazione di diritto e legalità contrattuale per i gestori. Attualmente ci sono contratti al di fuori della dovuta contrattazione senza nessuna tutela per i gestori e assolutamente inaccettabili perché al di fuori di ogni regola e confronto. Ringrazio Marco Princi, il presidente uscente, per il lavoro svolto e tutti i colleghi della Toscana per la fiducia riposta nel mio operato”.

Fonte: Ufficio Stampa