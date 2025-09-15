Con maschera e guanti entra in un appartamento a Empoli: arrestato dopo il furto

Cronaca Empoli
Scoperto nella notte dopo aver asportato oggetti preziosi, l'uomo è stato bloccato dai carabinieri

Scoperto dopo un furto in un appartamento a Empoli, da cui aveva prelevato oggetti preziosi, ha tentato la fuga ma i carabinieri lo hanno immobilizzato e arrestato in flagranza di reato. È successo la notte scorsa, domenica 14 settembre, in un condominio poco distante dalla stazione ferroviaria: secondo quanto ricostruito la persona fermata, di origine georgiana, poco prima era entrata in un'abitazione con il volto coperto da una maschera con cappello e guanti alle mani.

Dall'appartamento l'uomo avrebbe asportato alcuni bracciali, orologi e altri monili di valore. Una volta fermato dai militari intervenuti, è stato trovato in possesso anche delle chiavi di accesso al portone, probabilmente sottratte in precedenza prima del colpo. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida prevista per oggi.

