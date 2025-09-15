Importante lavoro vicino a Staffoli al rio dei Ponticelli

Ci troviamo sul Rio dei Ponticelli, fra i comuni di Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, entrambi in provincia di Pisa, dove in questi giorni le ditte incaricate dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord hanno terminato un importante intervento di riduzione del rischio idraulico. Un’opera fondamentale, soprattutto in vista della vicina stagione autunnale che, di solito, si lega anche a un aumento delle precipitazioni.

Un cantiere del valore complessivo di poco inferiore a 20mila euro. Gli interventi principali hanno riguardato la sistemazione di alcuni tratti del corso d’acqua interessati da piccoli smottamenti, andando a ripristinare la sezione idraulica e in particolare le sponde del Rio dei Ponticelli. Inoltre, è stato asportato dall’alveo il materiale di deposito e di sovralluvionamento, essenziale proprio per ripristinare le difese spondali nei tratti più critici. Infine, i mezzi hanno riportato alla piena funzionalità gli argini che presentavano problemi di infiltrazione. Tutte opere eseguite nel rispetto delle indicazioni della Regione per la tutela della flora e della fauna e che, nel complesso, sono servite a ripristinare l’officiosità idraulica del corso d’acqua, mitigando il rischio idraulico.

Fonte: Consorzio 1 Toscana Nord

