In memoria del dottor Matteoli un nuovo albero al San Jacopo

Martedì 16 settembre alle ore 14.30, presso l’ospedale San Jacopo di Pistoia, si svolgerà una cerimonia dal forte valore simbolico. Daniela Morandi, referente di AISLA Pistoia, donerà un Ginko biloba che sarà piantato nel giardino della struttura in memoria del marito, il dottor Claudio Matteoli, stimato cardiologo dell’ex ospedale del Ceppo di Pistoia scomparso vent’anni fa. Un gesto che unisce ricordo personale e attenzione alla comunità, creando un segno tangibile di continuità e speranza nel nome della vita. A seguire, sarà posta accanto all’albero una scultura realizzata dell’artista Clara Mallegni.

Dopo la cerimonia, l’iniziativa proseguirà con un evento informativo aperto alla cittadinanza in via Toscana 1 a Pistoia a cui prenderanno parte alcuni professionisti provenienti da varie realtà sanitarie e ospedaliere, l’associazione AISLA e i professionisti dell’ospedale San Jacopo. A moderare l’incontro, la Direttrice sanitaria del presidio ospedaliero, Lucilla di Renzo. Parteciperanno anche la Direttrice della Rete ospedaliera dell’Asl Toscana centro, Maria Teresa Mechi, il direttore della Neurologia Gino Volpi e la Case manager Chiara Sonnoli del team SLA dell’ospedale San Jacopo.

L’incontro sarà dedicato agli ultimi aggiornamenti sulla Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e rappresenterà un’occasione di informazione e confronto sulla patologia, sul percorso pistoiese nella SLA caratterizzato da un sistema di cura multidisciplinare e integrato e saranno illustrate le attività dell’associazione a fianco dei pazienti.

L’obiettivo della giornata è far conoscere alla cittadinanza i percorsi di cura e assistenza già attivi, favorire la diffusione di informazioni scientifiche aggiornate grazie al coinvolgimento di esperti e valorizzare l’impegno quotidiano di chi lavora al fianco dei pazienti e dei loro familiari

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa