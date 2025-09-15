In tanti alla cena sociale per la Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Una serata di comunità e solidarietà ha animato il Parco Urbano di Montespertoli mercoledì 3 settembre, in occasione della cena sociale a favore della Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia, promossa dal Comitato di Solidarietà.

La partecipazione numerosa dei cittadini di Montespertoli e dei paesi vicini ha confermato ancora una volta l’affetto e l’attenzione verso la Casa di Riposo, punto di riferimento prezioso per molte famiglie del territorio. Alla serata hanno preso parte anche rappresentanti delle autorità civili, a testimonianza del valore collettivo dell’iniziativa.

Il ricavato sarà destinato a sostenere attività, uscite e momenti ricreativi per i residenti della struttura, oltre che all’acquisto di nuovi arredi utili a rendere più accogliente e confortevole la loro quotidianità.

Il Comitato di Solidarietà e la Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia ringraziano sentitamente tutti i partecipanti, i volontari e il personale che hanno contribuito con il proprio impegno e la propria generosità alla riuscita della serata.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

