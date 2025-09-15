Inaugurata la nuova scuola dell’infanzia Stacciaburatta a Vinci

È stato un pomeriggio di festa, quello di sabato 13 settembre 2025, quando a Vinci, in Via XXV Aprile è stata inaugurata la nuova scuola d’infanzia Stacciaburatta.

Una scuola all’avanguardia, sotto l’aspetto energetico e ambientale, che accoglierà circa settanta bambini.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Vinci, accompagnato dalla giunta comunale, oltre ai genitori dei bambini che frequenteranno la nuova scuola. Presente anche il presidente della Regione Toscana, che ha visitato i locali della nuova Stacciaburatta, accompagnato dal sindaco; presenti anche gli esponenti delle forze dell’ordine e i componenti del consiglio comunale.

Ad accogliere genitori e bambini anche il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Vinci, e la dirigente, professoressa Tamara Blasi: “Il primo pensiero va alle maestre che lavoravano in questo Istituto comprensivo e che hanno fatto parte di questo gruppo di lavoro. È anche grazie al loro supporto professionale che questa scuola è nata. Un grazie va anche alle maestre che si apprestano a cominciare questo nuovo anno scolastico – non solo in questa scuola, ma in tutte le scuole dell’Istituto che dirigo – perché so che i bambini e le bambine si troveranno in ottime mani”.

Nel suo intervento, il sindaco di Vinci ha invece ripercorso i punti salienti della progettazione della scuola, passando in rassegna e ringraziando chi ha lavorato alla realizzazione della scuola, partendo dal personale dell’ufficio tecnico del Comune di Vinci, i progettisti, le aziende e le maestranze che hanno contribuito a lavorare nel cantiere, nonché la dirigente dell’Istituto Comprensivo e il personale docente e non docente.

La nuova scuola dell’infanzia Stacciaburatta è un edificio che il sindaco ha definito sia un investimento sulla conoscenza, sulla socialità w sul benessere dei bambini, sia un simbolo dell’educazione come fondamento della società, a favore della comunità di Vinci.

Il nuovo edificio

Cominciati nel 2024 grazie a un investimento di 2,9 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR, i lavori per la nuova scuola dell'infanzia "Stacciaburatta" hanno prodotto una scuola innovativa, sicura e funzionale alla crescita dei più piccoli.

L'edificio di Via 25 Aprile è costruito su un unico livello con struttura in legno, nel pieno rispetto dei requisiti prestazionali dell'"Energia Quasi Zero", ha una superficie di 990 metri quadri ed è composto da tre blocchi: un'agorà al centro per ospitare le attività motorie; il blocco a ovest capace di ricevere quattro sezioni e un totale di circa settanta bambini; un blocco a est dedicato ai servizi generali.

Fonte: Ufficio Stampa

