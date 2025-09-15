Incidente a Scandicci tra moto e camion, muore 34enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi dove un motociclista di 34 anni ha perso la vita in un incidente. Per cause in corso di accertamento, la moto guidata dal giovane si è scontrata con la motrice di un camion in via Pisana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e la polizia municipale di Scandicci, che ha svolto i rilievi. A nulla purtroppo sono valsi i tentativi da parte dei sanitari di rianimare il 34enne. In seguito all'incidente via Pisana è stata temporaneamente chiusa.

