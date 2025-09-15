Incidente alla periferia di Castelfranco, tre feriti: uno è grave

Cronaca Castelfranco di Sotto
Una donna di trentotto anni è stata portata in codice rosso in ospedale dopo un incidente avvenuto nel Cuoio. Due vetture si sono scontrate a Castelfranco di sotto prima delle 9 di oggi, lunedì 15 settembre, e i feriti sono tre. Oltre alla 38enne si hanno due persone in codice verde, tutte portate in ospedale a Empoli.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, avvenuto sulla Sp66, la Nuova Francesca. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia municipale, oltre ai sanitari inviati dal 118: la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno, la Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d'Arno e la Misericordia di San Miniato. Come detto, una 38enne ha avuto la peggio ed è in codice rosso in ospedale con traumi alla testa e al bacino.

