Io metamorfosi, tornano le mostre alla Fornace Pasquinucci

La collettiva "IO METAMORFOSI: AUTORITRATTI IN TRASFORMAZIONE" è la prima mostra che viene proposta dal Gruppo culturale Fornace Pasquinucci dopo le vacanze estive.

Vernissage sabato 20 settembre ore 17.00 – 20.00 nei locali della ex Fornace Pasquinucci a Capraia Fiorentina, Piazza Dori snc.

Dopo cinque anni di ricerca dedicata all’autoritratto nella fotografia contemporanea Alberto Desirò di AD GALLERY inaugura un nuovo capitolo della sua serie espositiva più rappresentativa.

Con Il progetto AUTO-RITRATTO, negli anni, ha saputo costruire un percorso di notevole coerenza e profondità, e “IO, Metamorfosi” ne rappresenta l’evoluzione naturale.

Desirò, nella sua presentazione critica dice “esiste una profonda affinità tra filosofia e ritratto, e l’interesse per il ritratto nasce da una curiosità profonda in assoluta continuità, con il movente primo dell’interrogazione filosofica, la domanda sulla natura umana.”

Durante il Vernissage, Maria Grazia Dainelli, capo redattore della rivista d’Arte La Toscana nuova intervisterà gli artisti.

Sabato 4 ottobre Finissage, durante il quale sono previsti due incontri:

ore 17.00 - I Cavalieri dell’Apocalisse IA a cura di Giovanni Bigazzi, sul tema delle metamorfosi tecnologiche e sociali nell’era dell’intelligenza artificiale.

ore 18.00 - Come presentarsi a gallerie d’arte contemporanea a cura di Alberto Desirò. Masterclass su come presentarsi alle gallerie d’arte contemporanea, dal primo contatto alla creazione di profili professionali.

La mostra ospiterà una serata di musica:

Sabato 27 settembre ore 21.00 “Suona Barberi” chitarra classica.

“Una mostra che sicuramente richiamerà l’interesse dei nostri abituali visitatori e gli amanti della fotografia” dice la Presidente Lorella Consorti.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino al 5 ottobre

Giovedì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Sabato e Domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sarà presente il curatore Alberto Desirò.

Artisti in mostra:

- Milvia Stefani - "Eternal Gestures" - San Lazzaro di Savena

- Veronica Morresi - "Bianco o Nero" - Narni (Terni)

- Paola Francesca Barone - "Alambicco" - Napoli

- Jacopo Bellapianta - "Montibus" - Noale (Venezia)

- Mauro Castellani - "Lo specchio del vero" - Firenze

- Danilo Susi - "Metamorfosi del corpo umano" - Pescara

- Genny Giuffré - "Metamuta" - Catania

- Davide Vigorelli - "Finding the beauty in terror" - Giussago (Pavia)

- Maddalena Barletta - "Change in progress..." - Bologna

- Alessandra Triuzzi - "Io e 2025" - Settimo Milanese (Milano)

- Paolo Covino - "Autoritratti" - Benevento

- Letizia Rostagno - "Il mio nome è notte" - Bologna

- Natalia Maryach - "2025" - Prato

- Davide Barzaghi & Daria Tsyban - "Lovers" - Nizza Monferrato / Milano

- Solimano Pezzella - "Accettazione" - Quarrata (Pistoia)

- Gianfranco Garavelli - "Metamorfosi e Mutazioni" - Milano

- Silvio Giuliani - "Bymoment" - Faenza

- Paola Spencer - "Dialoghi Silenziosi" - Pisa

