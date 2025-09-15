Lotto, vinti 50mila euro a Montelupo

Esulta la Toscana grazie al Lotto. Nel concorso di sabato 13 settembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 50.596 euro in via I° Maggio a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 912,4 milioni di euro da inizio 2025.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino
Montelupo Fiorentino
Scuola e Università
12 Settembre 2025
Lunedì 15 settembre 2025 prenderà ufficialmente avvio il nuovo anno scolastico. Un momento importante per studenti, famiglie, docenti e personale, che segna la ripresa delle attività educative e didattiche in [...]
Montelupo Fiorentino
Attualità
12 Settembre 2025
Un’iniziativa pensata per valorizzare le realtà associative del territorio e offrire a cittadini e famiglie un’occasione di incontro, condivisione e partecipazione attiva. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra l’ASPD Montelupo [...]
Montelupo Fiorentino
Attualità
11 Settembre 2025
92 i racconti in gara, di cui il 65% scritto da donne, 15 le Regioni italiane rappresentate, età media degli autori 49 anni, 3 autori residenti all’estero (uno dei quali [...]
<< Indietro