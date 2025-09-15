Lotto, vinti 50mila euro a Montelupo

Esulta la Toscana grazie al Lotto. Nel concorso di sabato 13 settembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 50.596 euro in via I° Maggio a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 912,4 milioni di euro da inizio 2025.

Notizie correlate