Minacce, pestaggio e spari: 5 arresti in provincia di Pisa

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

Le misure cautelari arrivano al termine di indagini condotte tra ottobre 2024 e gennaio 2025 dai Carabinieri di Pontedera

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera, con il supporto operativo del 4° Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone tra la Provincia di Pisa e la Casa Circondariale di Verona.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa su richiesta della locale Procura della Repubblica, riguarda reati tra cui minacce e lesioni personali aggravate, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Le indagini, condotte tra ottobre 2024 e gennaio 2025, hanno permesso di ricostruire diversi episodi criminali. Tra questi, l’esplosione di colpi di pistola e le minacce rivolte a due giovani di nazionalità macedone nella notte dell’11 ottobre 2024 a Ponsacco (PI), e il pestaggio del gestore di un night club a Crespina Lorenzana (PI) il 26 dicembre 2024.

Una persona è stata portata in carcere, quattro sono state poste agli arresti domiciliari (tra cui una già detenuta per altra causa), mentre un quinto indagato, irreperibile dal 12 novembre 2024, è stato dichiarato latitante.

carabinieri-pisa-2025 (3)

carabinieri-pisa-2025 (1)

carabinieri-pisa-2025 (2)

Notizie correlate

Pistoia
Cronaca
15 Settembre 2025

Scritte No Vax contro Speranza a Pistoia: Girelli (PD) denuncia l’episodio

“Speranza assassino”. È la scritta comparsa sul muro di un edificio a Pistoia, accanto a un negozio, firmata con il simbolo dei 'No Vax' (la doppia V cerchiata). Un gesto [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
15 Settembre 2025

Incidente alla periferia di Castelfranco, tre feriti: uno è grave

Una donna di trentotto anni è stata portata in codice rosso in ospedale dopo un incidente avvenuto nel Cuoio. Due vetture si sono scontrate a Castelfranco di sotto prima delle [...]

Firenze
Cronaca
15 Settembre 2025

Arrivano in Val Gardena ma la casa prenotata su Facebook non esiste

Arrivano a Ortisei, in Val Gardena, dopo aver versato una caparra da duecento euro, pronti a godersi le vacanze. Ma c'è un problema: la casa prenotata sulle Dolomiti in realtà [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina