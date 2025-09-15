Minacce, pestaggio e spari: 5 arresti in provincia di Pisa

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera, con il supporto operativo del 4° Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone tra la Provincia di Pisa e la Casa Circondariale di Verona.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa su richiesta della locale Procura della Repubblica, riguarda reati tra cui minacce e lesioni personali aggravate, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Le indagini, condotte tra ottobre 2024 e gennaio 2025, hanno permesso di ricostruire diversi episodi criminali. Tra questi, l’esplosione di colpi di pistola e le minacce rivolte a due giovani di nazionalità macedone nella notte dell’11 ottobre 2024 a Ponsacco (PI), e il pestaggio del gestore di un night club a Crespina Lorenzana (PI) il 26 dicembre 2024.

Una persona è stata portata in carcere, quattro sono state poste agli arresti domiciliari (tra cui una già detenuta per altra causa), mentre un quinto indagato, irreperibile dal 12 novembre 2024, è stato dichiarato latitante.

