Montespertoli, Nidi Gratis 2025/26: approvate le domande ammesse e assegnate le risorse

Il Comune di Montespertoli informa che, con Decreto Dirigenziale n. 17461 del 4 agosto 2025, la Regione Toscana ha approvato l’elenco delle domande ammesse e non ammesse alla misura “Nidi Gratis – Sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia” per l’anno educativo 2025/26, finanziata con risorse FSE+ 2021–2027. Contestualmente è stata disposta anche la liquidazione dell’anticipo ai Comuni assegnatari, in nome e per conto delle famiglie ammesse.

Il decreto regionale specifica, per ciascuna domanda accolta, la retta mensile dichiarata, l’eventuale bonus INPS, le agevolazioni comunali e gli sconti a carico della misura, determinando così il contributo complessivamente assegnato per le mensilità da settembre 2025 a luglio 2026. Per le domande non ammesse sono invece indicate le motivazioni di esclusione.

Il Comune di Montespertoli ha aderito alla misura con i servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio, ovvero il nido comunale “Maria Grazia l’Aquilone” e il nido privato accreditato “Il Paese dei Balocchi”. A conclusione della fase di controllo delle istanze pervenute, sono state accolte complessivamente cinquantotto domande: quarantasei relative al nido comunale e dodici riferite al nido privato accreditato. In virtù delle caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari, al Comune di Montespertoli sono state assegnate risorse complessive pari a 111.026,17 euro, di cui 71.466,17 euro destinati agli utenti del nido comunale e 39.560,00 euro agli utenti del nido privato.

Le risorse assegnate saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione da parte dell’amministrazione comunale e della Regione Toscana, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Ulteriori informazioni sulla misura sono disponibili sul sito della Regione Toscana all’indirizzo , mentre per eventuali chiarimenti è possibile scrivere a bandonidigratis@regione.toscana.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa