Multiutility, SI Empoli: "Il Consiglio Comunale dica no alla quotazione in borsa"

Come ben spiegato dal Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra Marco Dicuio durante il Consiglio Comunale empolese del 30/09/2024, il progetto della Multiutility è originariamente nato con l’obiettivo esplicito di quotarsi in borsa e per farlo è stata disegnata una governance iper-verticistica, che delegherebbe quasi ogni scelta strategica al management cancellando di fatto quasi per intero il ruolo dei Comuni.

Sinistra Italiana ha una posizione chiara sul tema dei servizi pubblici, ovvero da subito favorevole alla creazione di una MultiUtility Toscana ma assolutamente e nettamente contraria alla sua quotazione in borsa, come del resto Europa Verde, l'altro partito che compone Alleanza Verdi Sinistra (AVS).

È fondamentale garantire servizi di base completamente pubblici e scongiurare lo strumento della quotazione in borsa, quindi come Segreteria del Circolo di Sinistra Italiana Empoli, dall'inizio del mandato amministrativo, abbiamo lavorato come forza di governo della città per arrivare a modificare in Consiglio Comunale la Delibera 93/2022 che prevede la quotazione, nel rispetto di quanto avevamo ottenuto che fosse inserito nel programma di mandato a sostegno di Alessio Mantellassi quale Sindaco della Città di Empoli. Scongiurare formalmente il rischio della quotazione in borsa della MultiUtility Toscana ci consente e consente alla politica regionale di immaginare e realizzare un modello diverso per la gestione dei servizi pubblici dei territori toscani, che attraverso il controllo pubblico e senza i gravami del condizionamento derivante dalla quotazione in borsa, preveda una gestione pubblica in linea con l’idea della vicinanza ai propri territori e dell’attenzione alle tariffe per tutelare gli utenti.

È necessario quindi ripensare il modello della MultiUtility, spingendo per introdurre forme di gestione, anche in-house, che possano garantire tariffe più basse, massimizzare l'efficienza del servizio offerto e garantire un corretto dimensionamento degli ambiti territoriali. Per formalizzare in Consiglio Comunale la richiesta di modifica della Delibera 93/2022 abbiamo quindi depositato, attraverso il Capogruppo Dicuio, un Ordine del Giorno “Contro la quotazione in borsa della MultiUtility Toscana”, che verrà discusso nei prossimi consigli comunali.

Oltre, quindi, all'annullamento della parte dispositiva della delibera sopra citata dove si prevede la quotazione, come Sinistra Italiana Empoli chiederemo al resto dei gruppi di maggioranza presenti in Consiglio Comunale (Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco e Questa è Empoli), che tutta la maggioranza si impegni a non avallare la quotazione nel momento in cui passeranno di nuovo in Consiglio Comunale i restanti atti inerenti la prosecuzione del processo della MultiUtility Toscana, nel rispetto, peraltro, del punto già menzionato di programma della coalizione a supporto del Sindaco Alessio Mantellassi.

Sinistra Italiana Empoli

