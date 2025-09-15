Nuovo fontanello di acqua di qualità a Monterappoli: sabato l’inaugurazione

Si terrà sabato 20 settembre alle ore 16 in via Pier della Vigna. Salgono a sette, gli impianti attivi nel comune

Tutto pronto a Monterappoli per l’attivazione di un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità realizzato da Acque e cofinanziato dal Comune di Empoli. L’appuntamento è per sabato 20 settembre alle ore 16 in via Pier della Vigna e vedrà la partecipazione del sindaco Alessio Mantellassi, dei rappresentanti della giunta comunale, di Simone Millozzi e Valentina Vanni, rispettivamente presidente e consigliera di Acque.

Il fontanello erogherà gratuitamente acqua di rete “immediatamente buona da bere”, grazie a un avanzato sistema di filtraggio che rimuove il cloro - sostanza presente nell’acqua della rete idrica per renderla sicura lungo il percorso, dalle centrali sino a casa - garantendo così una risorsa buona e sicura. Questo nuovo impianto si aggiunge a livello comunale ai sei già in funzione rispettivamente nei pressi dello Stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane, Pozzale e Ponzano

L’iniziativa rientra tra le azioni promosse per ridurre l’uso della plastica usa-e-getta, favorire un risparmio economico per le famiglie e dare valore alla risorsa idrica.

Fonte: Acque - Ufficio Stampa

