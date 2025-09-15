Open Day Musicale di successo a Stabbia

Open Day Musicale di grande successo a Stabbia. Venerdì scorso si è svolto l'atteso Open Day "Stabbia Città della Musica - Edizione 2025", patrocinato dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Città Metropolitana di Firenze. La manifestazione, promossa dal Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni ed in collaborazione con il Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso ed entusiasta che, presso il Salone del Circolo, ha apprezzato con interesse ed ammirazione le varie e bellissime esecuzioni degli Alunni dei Corsi di strumento musicale: Maria Vittoria Poli, Luca Anselmi, Miriam Cavaleri, Aurora Perrotta, Isabella D'Angelo Fulignati, Giulio Petrini, Veronica Bettin sono stati i protagonisti assoluti del concerto (i pianisti empolesi Miriam Cavaleri e Luca Anselmi, vincitori fra l'altro dell'ultima Edizione del Concorso Nazionale Premio Ferruccio Benvenuto Busoni, sosterranno fra pochi giorni importanti Esami presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno).

Promotore dell'evento e del Progetto è il Maestro empolese Alessio Cioni, vincitore assoluto del Concorso Pianistico Internazionale di Belgrado,premiato fra l'altro alla 54a Edizione del prestigioso e storico Concorso Internazionale Busoni di Bolzano ed insigne didatta www.youtube.com/@alessiocioni6329 "Per un Allievo - dice il M° Cioni - è fondamentale iniziare un percorso musicale di qualità subito con veri professionisti al suo fianco, in grado di risolvere problematiche tecniche, maturate individualmente, acquisire un livello di autonomia significativa e, soprattutto, ottenere grandi soddisfazioni: la trasmissione del linguaggio e della corretta pratica musicale devono provenire direttamente solo da professionisti riconosciuti, esperti del loro mestiere e capaci di trasmettere le loro esperienze, passione e vera cultura musicale. Ringrazio sentitamente il Circolo ACSI XXIII Agosto e tutto il Consiglio Direttivo per la grande sensibilità dimostrata anche in questa occasione, a testimonianza dell'interesse e partecipazione nei confronti di tali importanti eventi culturali,vanto del territorio e dell'amministrazione comunale".

Fonte: Ufficio stampa