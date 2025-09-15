Parte la scuola a Montopoli, Vanni: "Edifici più belli e sicuri"

«Auguriamo a tutti i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi un buon anno scolastico all’insegna della scoperta, dello stupore, dello studio, del dialogo e del divertimento. Buon lavoro alle insegnanti e gli insegnanti, alle educatrici e a tutte le persone che ogni giorno si prendono cura del benessere degli spazi scolastici e chi li vive». Con queste parole l’amministrazione comunale di Montopoli ha accolto gli studenti e le studentesse che frequentano le scuole comunali. «Siamo felici di riconsegnare edifici più belli e più sicuri - hanno detto la sindaca Linda Vanni e gli assessori Kendra Fiumanò e Paolo Moretti – durante l’estate i nostri uffici e le ditte incaricate hanno portato avanti i lavori di cui le nostre scuole avevano bisogno».

In particolare, all’istituto Galilei gli interventi hanno riguardato la pulizia e il rifacimento delle gronde, l’impermeabilizzazione dei lastricati a servizio della cucina e dei locali segreteria, il consolidamento dei rivestimenti in laterizio a faccia vista, a cui si aggiungono il rifacimento dell’impianto di illuminazione, il nuovo impianto di riscaldamento della palestra e l’installazione della nuova rete da pallavolo.

Molti i lavori sul versante sicurezza con l’adeguamento dei Cpi (Certificato di Prevenzione Incendi) e nello specifico i lavori di compartimentazione alla scuola dell’infanzia e al nido di San Romano e quelli in fase di completamento nella scuola primaria dell’Angelica che hanno visto eseguire nei soli mesi di luglio e agosto i lavori di ristrutturazione completa dei blocchi dei servizi igienici del piano terra, la realizzazione di una rampa interna e il rifacimento della pavimentazione al piano terra (per adeguamento alla L.13/89 e D.M. 236/89 in tema di accessibilità) e le predisposizioni impiantistiche e lavorazioni complementari atte ad adeguare il fabbricato alla normativa antincendio che verranno completate con l’intervento del secondo lotto di lavori.

Tutte opere volte a migliorare la sicurezza e l'accessibilità delle scuole del Comune.

Il rientro è anche e soprattutto servizi. «Sappiamo bene quanto sia importante per le famiglie poter contare fin dal primo giorno di scuola sull’attivazione dei servizi – spiega Fiumanò – per questo motivo il trasporto sarà attivo già da oggi, mentre il pre scuola da domani, 16 settembre. Per la mensa invece è più complesso perché dipende dalla disponibilità del personale scolastico, a Montopoli comincerà il 29 settembre. Anche per il 2025 c’è la riconferma del servizio mensa per l’indirizzo musicale, introdotta lo scorso anno. Tra le novità anche un pulmino per il trasporto delle bambine e i bambini di Capanne che hanno scelto di frequentare la classe prima della primaria a Marti, una scuola che è il fiore all’occhiello del nostro Comune e che sarà al centro di un polo didattico moderno e ben inserito nell’ambiente. Un servizio importante che vuole superare i confini geografici delle nostre frazioni».

Nei prossimi mesi si concluderanno i lavori di rifacimento della palestra e dei locali refezione della scuola di Marti, nel cronoprogramma è previsto la consegna da parte della ditta nel mese di ottobre a cui poi seguiranno i collaudi necessari prima dell’apertura dopo le vacanze di Natale. «Il primo settembre – concludono – sono ripartiti anche i servizi educativi dei nidi d'infanzia comunali, il primo giorno di scuola è sempre emozionante assistere alla partenza di una nuova avventura. Per noi educare è un atto plurale e su questo aspetto sono incentrate le nostre scelte politiche. Crediamo nell’importanza che ha tutta la comunità educante e, per questo motivo, insieme alla responsabile pedagogica Barbara Frosini stiamo organizzando il secondo convegno, quest’anno dedicato all’educazione e all’adultità in programma il 21 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dei bambini e delle bambine che ricorre il 20 novembre».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa