Santa Croce sull’Arno, prima campanella per 1400 studenti

Prima campanella con tante novità a Santa Croce sull'Arno. Stamani 1400 studenti tra scuole primarie e scuole secondarie di primo grado sono tornati sui banchi di scuola. A suonare la prima campanella per loro oltre al nuovo dirigente scolastico Sandro Sodini lo stesso di Castelfranco di Sotto che quest'anno reggerà entrambi gli istituti comprensivi, c'era anche il provveditore agli studi di Pisa Andrea Simonetti, il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni e l'assessore regionale alla scuola Alessandra Nardini. Un inizio di anno che è stato suggellato da una piccola cerimonia nel giardino interno della scuola Banti.

Il sindaco Giannoni ha voluto mandare un messaggio semplice, ma chiaro a tutti gli studenti e a tutte le famiglie, oltre al consueto augurio di buon anno scolastico ad alunni, docenti e personale ausiliario: “Il nostro obiettivo è rendere la vita scolastica, per quanto possibile, il più facile e serena possibile, non per i programmi e le materie, che sono competenza degli insegnanti e del dirigente, ma per quanto riguarda gli spazi, gli edifici e l'organizzazione di tutto ciò che ruota intorno al mondo della scuola e che è di nostra competenza come comune. Su questi temi la nostra attenzione è alta e infatti quest'anno abbiamo fatto due traslochi, durante il periodo estivo per liberare degli spazi alle scuole Banti e consegnare a insegnanti e alunni una scuola dell'infanzia completamente ristrutturata e ampliata di alcuni posti. Insomma il nostro auspicio e il nostro impegno è rivolto a fare in modo che per gli alunni di tutte le scuole sia un felice e proficuo anno scolastico”.

Per il dirigente scolastico provinciale Andrea Simonetti, un volta si diceva il provveditore agli studi, venire a inaugurare l'anno scolastico a Santa Croce è stato un ritorno dopo molti anni, qui aveva insegnato da giovane professore. L'inaugurazione è stata anche il momento per fare un primo bilancio sulla situazione della scuole in provincia di Pisa. “La scuola in provincia di Pisa parte bene, - ha spiegato Simonetti - con un avvio di anno scolastico ordinato e sereno. Abbiamo quasi la totalità dell'organico di diritto in servizio. Siamo riusciti a fare questa importante operazione che ci ha permesso di arrivare pronti alla prima campanella non solo sui docenti, ma anche sul personale Ata”.

“Ho scelto di inaugurare l'anno scolastico – ha detto ancora Simonetti - a Santa Croce perché era un atto dovuto, in primo luogo per l'ambiente e perché la scuola ha un dirigente in reggenza. Il segnale voleva essere proprio quello di dare di vicinanza e un supporto concreto all'istituto comprensivo di Santa Croce, non solo per il primo giorno, ma anche per tutto l'anno scolastico. Sono sicuro che il dirigente Sodini comunque riuscirà a fare un ottimo lavoro anche qui a Santa Croce".

E per il dirigente Sandro Sodini la sfida di guidare due istituti comprensivi era già cominciata alcuni giorni fa con la preparazione dell' anno scolastico. E una prima scelta al di là di quelle ordinarie, l'ha già fatta: questa mattina, una volta che sono entrate tutte le classi alla scuola Banti ha chiesto ai docenti di far osservare un minuto di silenzio per la situazione del conflitto in medioriente. "L'istituto comprensivo di Santa croce - ha detto Sodini – è una realtà con numeri estremamente alti sia come alunni, ma anche come docenti e personale Ata. È un contesto estremamente motivante per un dirigente. Mancano ancora alcuni insegnanti, ma a breve dovremmo avere tutti docenti, ci stiamo lavorando con attenzione. Quindi dovremmo andare a regime per quanto riguarda l'organico e gli orari di scuola. Verso la fine del mese avremo infatti tutti gli orari a regime, sia nella scuola dell'infanzia che nelle scuole primarie e delle secondarie di primo grado. Questa mattina ho visto un grande entusiasmo e questo è importante, anche perché qui a Santa Croce c'è tanto da fare, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista didattico”.

La visita per un saluto agli alunni, ai docenti e al personale ausiliario del sindaco di Santa Croce Giannoni, dopo la prima campanella della Banti è continuata anche nella altre scuole del comune: alla primaria Carducci ha incontrati i bambini della prime classi. La visita poi è proseguita alla scuola primaria Pascoli e poi alla secondaria di primo grado Copernico. Nella mattinata il primo cittadino ha voluto portare il suo saluto anche all'asilo di Villa Pacchiani, a Poggio Fiorito alle scuole Secondaria di primo grado di Staffoli e alla primaria della frazione collinare.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

Notizie correlate