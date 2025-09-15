Radio CORA di Piazza d’Azeglio e altre due radio clandestine: presentazione della ristampa a Sesto Fiorentino

Martedì 16 settembre alle ore 17:30, presso la Sala Pilade Biondi del Palazzo Comunale di Sesto Fiorentino, si terrà la presentazione della ristampa del volume “Radio CORA di Piazza d’Azeglio e altre due radio clandestine” di Gilda Larocca, con prefazione di Marta Baiardi e pubblicato dalla casa editrice Giuntina.

All’iniziativa prenderanno parte Jacopo Madau, assessore alla Cultura del Comune di Sesto Fiorentino, Marta Baiardi dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, e Lorenzo Tombelli, presidente della sezione fiorentina dell’ANED.

Le radio clandestine furono una delle più straordinarie e coraggiose forme di resistenza al regime fascista e all’occupazione nazista. In un tempo in cui la parola libera era soffocata dalla censura, uomini e donne decisero di mettere a repentaglio la propria vita pur di diffondere notizie autentiche, mantenere vivi i contatti tra le forze resistenti e alimentare la speranza nella libertà. Radio CORA, in particolare, rappresentò un simbolo di questa lotta: non soltanto un mezzo di comunicazione, ma anche un presidio morale, capace di rompere il silenzio imposto dalla dittatura e di infondere fiducia nei momenti più bui.

Ricordare oggi Radio CORA e le altre radio partigiane significa rendere omaggio al coraggio di chi non si arrese e riaffermare l’attualità dei valori della Resistenza, dalla difesa della verità alla salvaguardia della dignità umana, fino alla libertà che costituisce il fondamento della nostra Costituzione repubblicana.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sesto Fiorentino, dall’ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, sezione di Firenze, e dalla Casa Editrice Giuntina.

Fonte: ANED sez. Firenze - Ufficio Stampa

