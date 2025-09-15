Referendum Multiutility, al via la campagna per il SÌ: domani il primo appuntamento pubblico

Domani, martedì 16 settembre alle ore 21:30, presso il Circolo ARCI di Santa Maria, il Comitato Referendario Trasparenza per Empoli inaugura la campagna per il voto al al Referendum del 9 novembre.

Sarà il primo di una serie di incontri pubblici che, nelle prossime settimane, attraverseranno tutta la città per informare e confrontarsi con la cittadinanza.

Durante la serata affronteremo domande concrete:
Perché le bollette di acqua e rifiuti salgono oltre l’inflazione?
Chi decide davvero le tariffe e come possono essere abbassate?
Quanti soldi delle bollette finiscono agli azionisti di Multiutility?
Come ridurre i costi e migliorare i servizi?
Cosa cambia per Empoli con il referendum comunale del 9 novembre?

Siamo cittadine e cittadini come voi, vogliamo capire dove vanno i nostri soldi e come vengono gestiti i beni comuni, ci informiamo sui documenti, ma soprattutto nell’ascolto e nel confronto diretto con le persone.

Partecipare all’incontro significa informarsi, il primo passo per cambiare.

Il referendum è un’occasione unica per difendere i beni comuni e mandare un segnale politico forte contro la svendita dei servizi pubblici locali.

Comitato Referendario Trasparenza per Empoli

