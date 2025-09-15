Regionali, evento della Lega a Fucecchio con Cordone

Mercoledì 17 settembre si terrà un evento della Lega al mercato di Fucecchio in piazza XX settembre e sarà presente tra gli altri, il candidato alle Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025, Marco Cordone. Di seguito la nota.

Marco, è il candidato del territorio, fondatore della Lega nell'Empolese Valdelsa. Un vero leghista, uno di noi, un politico tra la gente.

Cordone può parlare a ragion veduta di Tutela dell'Ordine pubblico e Sicurezza dei cittadini anche perché è figlio di una vittima della criminalità e certi problemi, li ha vissuti sulla sua pelle, facendo tante battaglie nel territorio e ricevendo a suo tempo delle minacce di morte.

'Non c'è Libertà senza Sicurezza'. Per il collegio Firenze 3 ' Empolese Valdelsa', sostieni la candidatura di MARCO CORDONE, un politico tra la gente.

Notizie correlate