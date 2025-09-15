Roffia, torna Padre Albino per la festa di Maria Ausiliatrice

Chiesa gremita e grande emozione a Roffia in occasione della festa di Maria Ausiliatrice. La celebrazione, officiata da Don Andrés, ha riunito numerosi fedeli che hanno reso omaggio alla Vergine e partecipato con devozione alla Santa Messa.

La giornata è stata resa ancora più speciale dal ritorno di Padre Albino, parroco della comunità per oltre 35 anni, che dopo un lungo periodo di convalescenza ha potuto riabbracciare i suoi parrocchiani. L’accoglienza è stata calorosa e affettuosa: tanti i cittadini che lo hanno salutato con gratitudine e commozione.

Dopo aver preso parte alla celebrazione, Padre Albino è rientrato nel pomeriggio alla RSA di Orentano, dove attualmente prosegue la sua convalescenza.

Un momento di fede e comunità che ha rafforzato il legame dei roffiani con le proprie tradizioni religiose e con la figura di un sacerdote che ha segnato la storia della frazione.

Fonte: Ufficio stampa