Santa Croce sull’Arno, campanella d’inizio con le autorità

Alle 7:50 di lunedì mattina, alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Cristiano Banti” di Santa Croce sull’Arno, il suono della campanella ha avuto un significato speciale. A dare ufficialmente il via al nuovo anno scolastico sono stati il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Dott. Andrea Simonetti, il Dirigente Scolastico Sandro Sodini, il Sindaco Roberto Giannoni e l’Assessore Regionale Alessandra Nardini.

Un gesto simbolico, ma ricco di significato, che dalla comunità di Santa Croce ha idealmente raggiunto tutti gli istituti della provincia di Pisa. Un segnale di attenzione e vicinanza al mondo della scuola, in un momento – quello dell’inizio – che è sempre carico di emozioni, attese e nuove possibilità.

Nel cortile dell’Istituto “Banti”, Il Dott. Simonetti ha augurato agli alunni delle classi prime un buon inizio, sottolineando l’importanza di una scuola che sappia essere realmente inclusiva: "È fondamentale – ha ricordato – attivare percorsi personalizzati e individualizzati per ciascuno studente, affinché sia garantita a tutti l’uguaglianza formale e sostanziale sancita dall’articolo 3 della Costituzione."

La giornata è poi proseguita con una visita al Villaggio Scolastico di Pontedera. Insieme all’Assessore Francesco Mori e all’Assessore Nardini, la delegazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale è stata accolta dai Dirigenti Scolastici Sandra Capparelli (Liceo Montale), Giovanna Missaggia (IPSIA Pacinotti), Barbara Paggetti (Liceo XXV Aprile), Luigi Vittipaldi (ITCG Fermi) e Pierluigi Robino (ITIS Marconi).

Durante gli incontri con gli studenti, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime delle guerre in corso. Un momento di profondo rispetto e riflessione che ha ribadito i valori fondanti della Costituzione italiana: la pace, la giustizia e la centralità della dignità umana. Un modo per sottolineare il ruolo educativo della scuola nella formazione di cittadini consapevoli e attivi nella piena realizzazione di questi principi.

Le conversazioni con gli studenti si sono poi concentrate su ciò che la scuola può e deve essere: un luogo che accoglie e forma, ma anche che ispira. È stato posto l’accento sulle tante facce della scuola: scuola come spazio di possibilità, di opportunità, di costruzione dell’identità e di espressione della creatività. Una scuola che non si limita alla trasmissione di conoscenze, ma che valorizza le unicità, alimenta i talenti e promuove il pensiero critico.

In ciascun istituto si sono svolti momenti di confronto, incentrati anche sul valore educativo dell’errore, inteso non come ostacolo, ma come leva per imparare e migliorare. È stato inoltre ribadito il ruolo fondamentale del lavoro di squadra, come strumento per affrontare insieme le sfide del presente e costruire il futuro.

Un augurio particolare è stato rivolto agli studenti che affronteranno l'Esame di Maturità, affinché non lo vedano solo come un traguardo, ma come un momento per riconoscere la propria crescita e guardare al futuro con fiducia.

Il primo giorno di scuola è, ogni anno, una nuova partenza. Un’occasione per rinnovare l’impegno di tutte le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti, famiglie e istituzioni. E quest’anno, con un segnale forte e corale, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa ha voluto dire a tutti: siamo pronti a camminare insieme.

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana