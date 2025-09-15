Scritte No Vax contro Speranza a Pistoia: Girelli (PD) denuncia l’episodio

Il deputato dem condanna l’atto e invita a un dibattito politico rispettoso

Speranza assassino”. È la scritta comparsa sul muro di un edificio a Pistoia, accanto a un negozio, firmata con il simbolo dei 'No Vax' (la doppia V cerchiata). Un gesto che arriva poche ore prima dell’iniziativa elettorale del Pd a cui parteciperà l’ex ministro della Salute Roberto Speranza.

A denunciare l’accaduto è stato il deputato dem Gian Antonio Girelli, vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, che ha definito l’episodio "un atto profondamente lesivo non solo della dignità della persona, ma anche del dibattito politico". Girelli ha sottolineato come Speranza abbia sempre svolto il suo ruolo con serietà e dedizione, aggiungendo che simili scritte alimentano un clima di odio e violenza che va fermato.

Girelli ha infine rivolto un appello anche al centrodestra perché arrivi una condanna netta, così da ristabilire un clima di confronto rispettoso e civile.

