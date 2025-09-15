Tornano a Cerreto Guidi i volontari di “Puliamo il mondo”

Tornano nei prossimi giorni i volontari di “Puliamo il mondo” che muniti di cappellino, guanti, sacchetti e rastrello si impegnano per differenziare e ripulire dai rifiuti vie, piazze e giardini. La finalità di questa storica iniziativa è quella di prendersi cura dell’ambiente e di farlo con azioni concrete.

Anche quest’anno il Comune di Cerreto Guidi aderisce a “Puliamo il Mondo” con un programma articolato nella mattinata di Sabato 20 settembre. Il ritrovo è fissato alle ore 9,00 nel Parcheggio del Piazzale Belvedere per proseguire su Piazza XX Settembre, Piazza Vittorio Emanuele II, il Giardino della Palestrina, il Parcheggio di Via dei Fossi, con conclusione in Piazza Dante Desideri.

Per l’Amministrazione comunale, come sottolinea l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli, la partecipazione a Puliamo il mondo è un modo per contribuire all’importante percorso di sensibilizzazione ambientale.

Per la partecipazione a “Puliamo il Mondo”, completamente GRATUITA, è necessaria la prenotazione. Per le ISCRIZIONI è disponibile un apposito modulo sul sito internet di Puliamo il Mondo: https://forms.gle/8QDLg9X3wNLWurRH7

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa