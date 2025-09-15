Arrivano in Val Gardena ma la casa prenotata su Facebook non esiste

Cronaca Firenze
Arrivano a Ortisei, in Val Gardena, dopo aver versato una caparra da duecento euro, pronti a godersi le vacanze. Ma c'è un problema: la casa prenotata sulle Dolomiti in realtà non esiste, o meglio, era una casa privata normalissima e mai destinata all'affitto.

Una coppia di persone residenti in provincia di Firenze è rimasta truffata in Trentino Alto Adige. Un 29enne residente nel Napoletano è stato denunciato a piede libero per truffa: i carabinieri sono risaliti a lui dopo aver fatto indagini sul bonifico della coppia.

I due avevano visto l'annuncio su Facebook, avevano prenotato ma poi, giunti a destinazione, avevano scoperto l'amara sorpresa e si erano rivolti ai carabinieri. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se lo stesso stratagemma sia stato utilizzato anche con altre vittime.

Tutte le notizie di Firenze

