Use Computer Gross, a Ozzano un test importante in vista dell’esordio di campionato

In questo pre-campionato quello di Ozzano era un test atteso in casa Use Computer Gross. Affrontando una squadra di valore, coach Luca Valentino cercava risposte per fare il punto sulla condizione della squadra a due settimane dall’esordio in campionato.

“Ad Ozzano una prova come anticipato importante contro una squadra esperta e completa – spiega – non a caso abbiamo dovuto alzare molto l'asticella dell'intensità e della fisicità restando a contatto per gran parte della partita. Purtroppo, però, abbiamo avuto qualche problema. Dopo pochi minuti siamo stati costretti a fare a meno di Sakellariou ed a differenziare quintetti e rotazioni rendendola poco verosimile al campionato. E’ vero, però, che le difficoltà hanno reso la gara molto allenante e per questo importante. Nota positiva l'impiego dei nostri ragazzi del 2007 che hanno giocato minuti di personalità”.

Il percorso prosegue ora con l’appuntamento di mercoledì alle 19 a Lucca. “Giocheremo con una delle candidate ad arrivare ai vertici del campionato, non a caso già finalista scorso anno – conclude il tecnico – una squadra che oltretutto si è anche rafforzata. Sarà l’ultimo test prima dell’esordio di sabato 27 con Casale”.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate