Use Computer Gross, a Ozzano un test importante in vista dell’esordio di campionato

Basket Empoli
In questo pre-campionato quello di Ozzano era un test atteso in casa Use Computer Gross. Affrontando una squadra di valore, coach Luca Valentino cercava risposte per fare il punto sulla condizione della squadra a due settimane dall’esordio in campionato.

Ad Ozzano una prova come anticipato importante contro una squadra esperta e completa – spiega – non a caso abbiamo dovuto alzare molto l'asticella dell'intensità e della fisicità restando a contatto per gran parte della partita. Purtroppo, però, abbiamo avuto qualche problema. Dopo pochi minuti siamo stati costretti a fare a meno di Sakellariou ed a differenziare quintetti e rotazioni rendendola poco verosimile al campionato. E’ vero, però, che le difficoltà hanno reso la gara molto allenante e per questo importante. Nota positiva l'impiego dei nostri ragazzi del 2007 che hanno giocato minuti di personalità”.

Il percorso prosegue ora con l’appuntamento di mercoledì alle 19 a Lucca. “Giocheremo con una delle candidate ad arrivare ai vertici del campionato, non a caso già finalista scorso anno – conclude il tecnico – una squadra che oltretutto si è anche rafforzata. Sarà l’ultimo test prima dell’esordio di sabato 27 con Casale”.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Basket
15 Settembre 2025

Use Rosa Scotti, due amichevoli per iniziare a conoscersi

L’Use Rosa Scotti prosegue nel suo percorso di avvicinamento al campionato. Nell’ultima settimana le ragazze di coach Alessio Cioni hanno disputato due amichevoli, a Viterbo e con Galli. Quest’ultima, giocata [...]

Empoli
Attualità
8 Settembre 2025

Riparte il Minibasket USE: prove libere e Open Day nel mese di settembre

Con settembre riparte l’attività del Minibasket USE, un’occasione speciale per bambini e bambine che vogliono avvicinarsi al mondo della pallacanestro. Per tutto il mese sono previste prove libere, a cui [...]

Basket
Basket
4 Settembre 2025

'Una Sola Emozione': la campagna abbonamenti dell'USE

La nuova stagione dell'Use è alle porte. Con la campagna abbonamenti “Una Sola Emozione”, tifosi e famiglie avranno la possibilità di accompagnare le squadre della SERIE B Maschile e dell’A2 [...]



