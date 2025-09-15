Use Rosa Scotti, due amichevoli per iniziare a conoscersi

L’Use Rosa Scotti prosegue nel suo percorso di avvicinamento al campionato. Nell’ultima settimana le ragazze di coach Alessio Cioni hanno disputato due amichevoli, a Viterbo e con Galli. Quest’ultima, giocata domenica al Pala Sammontana, ha dato utili indicazioni, anche se San Giovanni Valdarno si è presentata con qualche assenza e dopo aver giocato un’altra partita il giorno precedente.

“Galli sulla carta resta una squadra più forte di noi – attacca coach Alessio Cioni – quindi il fatto che noi abbiamo vinto questa amichevole, pur azzerando i diversi tempini, non è indicativo. Siamo arrivate più fresche alla partita e, in questa fase, è naturalmente un aspetto che conta molto, specie per una squadra giovane come la nostra. A tratti abbiamo fatto vedere cose positive. Ci stiamo cercando e conoscendo e la cosa mi fa piacere. Ovviamente dobbiamo lavorare su tante situazioni come normale che sia, ma ad ora siamo soddisfatti di quanto visto. Diciamo che stiamo costruendo le fondamenta della nostra stagione”.

La Scotti ha avuto anche qualche problema organizzativo in questo pre-campionato visto che, all’ultimo momento, è saltata l’amichevole con Nico Basket e quindi la prima sgambata è stata mercoledì scorso a Viterbo.

“Il cambio di programma ci ha costretto a verificare alcune situazioni nella seconda partita che avevamo messo in calendario– prosegue – si è vista una buona intensità e risposte positive dal punto di vista dell’atteggiamento difensivo. Non potevamo chiedere molto di più e quindi anche questa è stata una tappa nel percorso di crescita verso il campionato”.

“Al di là delle amichevoli – conclude – sono contento di come le ragazze lavorano in palestra in questa prima fase. Essendo giovanissime serviranno pazienza e la capacità di apprezzare i miglioramenti giorno dopo giorno”.

