A Vinci inizia il nuovo anno scolastico: quasi 1000 studenti tornano tra i banchi

Il nuovo anno scolastico ha preso il via questa mattina, lunedì 15 settembre, in tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Vinci. Quasi un migliaio di bambini e ragazzi hanno popolato le aule e i banchi di ogni grado, in tutti i plessi scolastici.

Il sindaco di Vinci e l’assessore all’istruzione hanno fatto visita alle scuole medie di Sovigliana e del Capoluogo, augurando ai ragazzi e alle ragazze che si apprestano a frequentare il nuovo ciclo il meglio in termini di apprendimento, studio e socializzazione ed esperienze condivise con i compagni di classe.

Sindaco e assessore hanno anche augurato buon lavoro al personale docente e non docente, l’uno per il ruolo di responsabilità nei confronti dei ragazzi, l’altro per il supporto e l’impegno, fondamentali nell’organizzazione della macchina scolastica.

Visita particolare di sindaco e assessore anche alla nuova scuola Stacciaburatta di Via XXV Aprile a Vinci, inaugurata lo scorso sabato 13 e subito in grado di accogliere i bambini e le bambine.

Il nuovo anno scolastico entra inoltre a pieno regime già dal secondo giorno, domani, martedì 16 settembre, con la partenza immediata rispetto agli anni passati dei servizi scolastici di mensa, trasporto, pre-scuola e del Ciaf di Villa Reghini.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa