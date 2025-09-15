Volley Castelfiorentino, l’Abc Solettificio Manetti vince il derby contro Certaldo in Coppa Italia

Dopo anni di assenza, è la Coppa Toscana a riaccendere i riflettori sul derby della Valdelsa. Nella gara valida per gli ottavi di finale del Trofeo “Alfredo Piperno”, l’Abc Solettificio Manetti si prende il primo derby stagionale ai danni della Virtus Certaldo. Alla fine, sul tabellone di un PalaBetti gremito come per la grandi occasioni, lampeggia un 68-65 che racconta una sfida tanto sentita quanto emozionante, rimasta apertissima fino agli ultimi possessi. Una vittoria che inaugura al meglio il cammino dei ragazzi di Riccardo Paludi e che vale l’accesso ai quarti di finale, in programma domenica prossima 21 settembre alle 18 di nuovo al PalaBetti, quando l’Abc Solettificio Manetti riceverà la vincente del match tra Valdisieve e Pino Firenze.

LA CRONACA

Con Cantini e Corbinelli a riposo precauzionale, e con l’adrenalina che scorre in campo e sugli spalti come ogni derby che si rispetti, l’Abc mette subito la testa avanti con Torrigiani e Mancini, prendendo il timone di una gara che di fatto condurrà per 40 minuti. Mentre i carichi atletici continuano a pesare sulle gambe, e la via del canestro appare ancora macchinosa, Certaldo resta incollato, finchè la tripla di Lazzeri prova ad allungare fino al 17-12 su cui si va al primo riposo.

All’inizio della seconda frazione la Virtus si affaccia a -3, ma Lazzeri e Ticciati ristabiliscono il controllo castellano, mentre Torrigiani e Mancini fanno valere centimetri e fisicità nel pitturato (24-16). Troppe sbavature di troppo in casa Abc, permettono agli ospiti di toccare per la prima volta il -1 (24-23), ma una magia di Torrigiani e il recupero con annesso contropiede di Landi ristabiliscono il +5 casalingo a metà frazione (28-23). Mancini fa gli straordinari in area e sigla il 30-25, che diventa 40-28 a firma Pedicone, preludio al 40-31 a metà gara.

La penetrazione di Lazzeri all’inizio della ripresa ristabilisce la doppia cifra di vantaggio gialloblu (42-31), ma tre bombe a distanza ravvicinata degli ospiti, giunte a seguito di altrettante forzature castellane, costringono a rifare tutto da capo: 42-40 dopo quattro giri di lancette. Certaldo alza l’intensità in difesa e l’Abc accusa il colpo: ne emergono azioni macchinose nonostante i gialloblu riescano a restare in controllo fino al 56-53 su cui suona la terza sirena.

All’inizio dell’ultimo quarto la rimonta virtussina si concretizza per la prima parità a quota 56. L’arresto e tiro di Berni ristabilisce un possesso di distanza, ma i problemi maggiori per l’Abc sono nelle retrovie. Così Certaldo ringrazia e si procede sul botta e risposta. Un punto a punto che lascia la gara senza un padrone fino agli ultimi possessi, quando quattro punti di Berni indirizzano la sfida, per poi lasciare spazio a Pedicone e Torrigiani che dalla lunetta mettono il sigillo.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – VIRTUS CERTALDO 68-65

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti ne, Lazzeri 12, Ticciati 4, Talluri, Berni 10, Torrigiani 15, Marchetti ne, Cicilano 3, Landi 4, Mancini 7, Pedicone 13. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

VIRTUS CERTALDO: Ceccarelli 14, Gualtieri 2, Ricci 13, Mencherini 7, Rettori 9, Viviani 3, Lucas Silveira 7, Rosi 2, Maltomini 8, Guainai, Fedeli ne, Nesi ne. All. Crocetti. Ass. Magnani.

PARZIALI: 17-12, 40-31 (23-19), 56-53 (16-22), 68-65 (12-12)

ARBITRI: Campatelli di Sesto Fiorentino, Giachi di Firenze.

