Acquista box per cani ma è una truffa online

Voleva acquistare un box in ferro per cani, ma si è ritrovato vittima di una truffa online. È quanto accaduto a un cittadino della zona, che dopo aver cercato su internet una ditta specializzata, ha contattato quello che si è rivelato essere un falso venditore.

Convinto dalle rassicurazioni ricevute, l’acquirente ha versato 700 euro come caparra tramite bonifico bancario, con l’impegno di saldare la cifra restante al momento della consegna. Dopo le prime comunicazioni in cui il sedicente titolare garantiva l’imminente spedizione, ogni contatto è cessato: né telefonate né email hanno più trovato risposta.

A quel punto, la vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della Stazione di Campiglia Marittima. Le indagini, basate sull’analisi delle conversazioni e dei movimenti di denaro, hanno permesso di risalire a un uomo sulla cinquantina, già noto per analoghi precedenti, ritenuto gravemente indiziato della truffa.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno per truffa aggravata.

