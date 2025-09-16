Acquista box per cani ma è una truffa online

Cronaca Campiglia Marittima
Condividi su:
Leggi su mobile

Voleva acquistare un box in ferro per cani, ma si è ritrovato vittima di una truffa online. È quanto accaduto a un cittadino della zona, che dopo aver cercato su internet una ditta specializzata, ha contattato quello che si è rivelato essere un falso venditore.

Convinto dalle rassicurazioni ricevute, l’acquirente ha versato 700 euro come caparra tramite bonifico bancario, con l’impegno di saldare la cifra restante al momento della consegna. Dopo le prime comunicazioni in cui il sedicente titolare garantiva l’imminente spedizione, ogni contatto è cessato: né telefonate né email hanno più trovato risposta.

A quel punto, la vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della Stazione di Campiglia Marittima. Le indagini, basate sull’analisi delle conversazioni e dei movimenti di denaro, hanno permesso di risalire a un uomo sulla cinquantina, già noto per analoghi precedenti, ritenuto gravemente indiziato della truffa.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno per truffa aggravata.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Piombino
Cronaca
31 Maggio 2025

Blitz dei Carabinieri nei luoghi della movida: giovani con droga, multe e patenti ritirate

Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri nei comuni di Piombino e Campiglia Marittima, su disposizione del Comando Provinciale di Livorno. L’operazione, condotta dalla Compagnia di Piombino, ha visto un’importante [...]

Firenze
Cronaca
14 Marzo 2025

Maltempo Toscana: aperto lo scolmatore, attesa per l'ondata di piena dell'Arno

Qui il riepilogo della situazione in Toscana, di seguito i dettagli della giornata di venerdì 14 marzo. È giornata di allerta meteo per temporali (arancione, divenuta poi rossa verso le [...]



Tutte le notizie di Campiglia Marittima

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina