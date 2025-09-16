Apericena per la chiesa di Collegonzi: il ricavato devoluto per la ristrutturazione

La comunità si mobilita per contribuire alla ristrutturazione della chiesa di Collegonzi nel territorio di Vinci. Sabato 20 settembre è in programma nel piazzale della chiesa un'apericena, organizzato dalla parrocchia di Santa Maria a Collegonzi e dalla scuola Polacca "Abc" di Firenze con il patrocinio del Consolato della Repubblica di Polonia in Firenze e Toscana, il cui ricavato come spiegato dai promotori sarà interamente devoluto alla ristrutturazione del tetto.

All'appuntamento, a partire dalle ore 17, saranno presenti il console e i ragazzi della scuola polacca. Il menù prevede piatti tipici della cucina tradizionale toscana, da antipasti e affettati a primi piatti come minestra di pane, panzanella, pappa al pomodoro, riso freddo con verdure, dolce, caffè e vino offerto dalla cantina di Brogi di Collegonzi.

Per partecipare è richiesta una quota di partecipazione di 20 euro, 10 euro per i bambini sotto i 12 anni. Prenotazioni al 333 212 1621 (Anna), parroco@santostefanocapraia.it.

