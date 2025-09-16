Bivacchi e ubriachezza: 12 denunciati a Lucca dalla polizia municipale

Le pattuglie della polizia municipale di Lucca in servizio notturno, nell'ambito del progetto “Notti sicure”, hanno effettuato alcuni interventi significativi nella scorsa settimana.

Giovedì 11 settembre gli agenti hanno compiuto un sopralluogo e alcuni controlli nella zona di piazza del Carmine, piazza San Gregorio ed ex bagni pubblici da dove erano pervenute segnalazioni di ritrovi notturni a consumare alcolici e schiamazzi. Ben sette persone sono state denunciate per bivacchi a norma del Regolamento di Polizia Urbana: due italiani, due rumeni e tre magrebini.

Venerdì 12 notte gli agenti sono intervenuti in piazza San Michele in Foro dove hanno effettuato una denuncia per ubriachezza più sanzione per aver sorpreso l'interessato a orinare in luogo pubblico e Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACU) per un uomo magrebino, mentre ad altri quattro extracomunitari è stato contestato bivacco e è stato disposto un secondo DACU.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

