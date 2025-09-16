Camion che trasporta pomodori in fiamme sull'A1: l'intervento nella notte

Incendio questa notte sull'autostrada A1 dove, all'altezza di Bagno a Ripoli, un mezzo pesante che trasportava pomodori ha preso fuoco. Sul posto, al km 306 in direzione nord, poco dopo la mezzanotte sono intervenuti i vigili del fuoco di Figline Valdarno con una squadra e il supporto di due autobotti, una dalla sede centrale di Firenze e una dal comando di Arezzo.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare le operazioni di spegnimento del semirimorchio incendiato. Il tratto di autostrada, precedentemente chiuso, è stato riaperto intorno alle 1.15. L'intervento di spegnimento è proseguito fino alle prime ore dell'alba, ed è terminato dopo le 5 del mattino.